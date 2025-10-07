與諾貝爾獎最近的距離　長庚邀請坂口擔任「頂尖醫學研究顧問」

▲坂口志文曾多次來台演講 。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

2025年諾貝爾生醫獎新科得主之一、日本大阪大學教授坂口志文，多年來與台灣關係深厚，對此，林口長庚醫院今表示，坂口於2023年曾應邀來台參加FISS國際免疫研討會，同時受聘為長庚醫院1年期的「頂尖醫學研究顧問」，指導長庚醫師進行醫學研究，他並肯定台灣在免疫學、微菌叢研究有巨大潛力。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，坂口是醫師也是科學家，私下曾透露，「癌症有機會在20年內成為可以治癒的疾病」 ，而這與坂口在免疫學的重大突破有關。

▲坂口（箭頭指處）應邀來台參加FISS 2023國際免疫研討會。

邱政洵說明，在正常狀況下，免疫系統能準確辨識「自己」與「外來者」，進而清除病原體，但若系統失衡，便可能誤傷自身，引發紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、第一型糖尿病等自體免疫疾病。

而坂口早在1980年代便注意到，有一群特殊的T細胞不會主動攻擊敵人，而是抑制過度免疫反應、防止身體自毀，其被命名為「調節性T細胞（Treg）」，可透過分泌抑制性細胞激素如IL-10、TGF-β，或直接干擾其他免疫細胞如T細胞、B細胞、樹突細胞的活性，為免疫系統踩下「煞車」，維持精妙平衡。

▲坂口親筆簽名醫生熊玩偶送給林口長庚醫院。

林口長庚醫院醫研部主任楊皇煜表示，近年來Treg研究已走出實驗室邁向臨床，在器官移植中，其可誘導免疫耐受、降低排斥反應，而長庚目前進行的臨床試驗也與Tregs有關，透過輸入Tregs，在早期移植階段主動調節受贈者的免疫系統，減少對移殖物的攻擊。

楊皇煜說明，由於Tregs可分泌免疫抑制性細胞激素，配合捐贈者細胞治療，得以建立「嵌合免疫環境（mixed chimerism）」，有望降低免疫抑制劑用量與長期副作用，甚至完全停掉免疫抑制劑。

此外，在過敏與氣喘治療中，誘導Treg生成或提升其功能，則可有效緩解發炎、過敏反應；在癌症免疫治療領域，研究者則嘗試暫時抑制Tregs，以解除免疫抑制、增強抗腫瘤能力；另隨著CAR-T技術成熟，科學家已開發出CAR-Treg，能精準識別特定抗原，調控免疫反應，於自體免疫疾病治療展現高度潛力。

楊皇煜也說，日本學者早在2013年發現，腸道梭菌（Clostridium spp.）能在腸道黏膜誘導生成Tregs，可維持免疫耐受，證實免疫「煞車」不僅來自免疫細胞的內在機制，亦與外界共生的微生物密切相關，對於「微菌叢移殖」（FMT）及「益生菌治療」都帶來重大影響。

邱政洵表示，身為免疫學研究權威，坂口認為台灣未來在生醫研究應更積極，並期許與國內專家的深厚情誼，能推動更多學術成果邁向國際舞台。