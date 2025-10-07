ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

吃得少還瘦不下？這「3個日常習慣」才是元兇

▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

▲你常常覺得自己已經吃很少，體重卻怎麼都降不下來嗎？（示意圖／unsplash）

記者黃稜涵／綜合報導

許多人減重時以為「少吃就能瘦」，常遇到明明控制飲食，結果體重卻總是降不下來，營養師郭曉晶在粉專《營養師媽媽曉晶的生活筆記》指出，真正影響代謝的，除了飲食，還有三個容易被忽略的生活因素，分別是「睡眠、水分攝取與每日步數」。

最新研究顯示，這三大因素對減重影響非常大，睡眠不足會改變食慾賀爾蒙，使人明明不餓卻想吃；缺水可能降低代謝效率，甚至讓身體誤將口渴當作飢餓；而步數不足，即便有規律運動，身體仍可能進入「能量節省模式」，燃脂效率降低。

郭曉晶建議，要啟動身體的代謝黃金三角，可從以下三點著手：

1. 充足睡眠

研究顯示，規律且充足的睡眠能穩定食慾賀爾蒙，降低肥胖風險，郭曉晶建議，每晚睡滿 7 小時以上，睡前遠離電子產品，並建立專屬入睡儀式，例如泡熱水澡或聽輕音樂。

2. 足夠水分

水分不僅解渴，也是代謝運作的重要燃料，每日建議至少攝取 2000 毫升水，早晨起床與餐前各喝一杯水，有助啟動新陳代謝並增加飽足感。

3. 每日步數

運動不等於活動量，若每日步數長期低於 5000 步，身體仍可能進入節能模式，郭曉晶建議通勤多走路、午休抽空散步，每日累積步數目標可設定在 7000–8000 步，將燃脂融入日常生活。

郭曉晶提醒，減重不只是控制飲食，生活習慣的細節同樣關鍵，睡眠、水分與步數三者相輔相成，才能建立健康、持久的代謝系統，讓體重管理真正發揮效果。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

