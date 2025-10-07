上週流感增16死「最小僅5歲」　女童重症併發腦炎發病10天亡

▲疾管署說明最新疫情，左起疫情中心主任郭宏偉、發言人曾淑慧、防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情進入流行期，疾病管制署今（7）日公布上週新增16例流感重症死亡個案，其中最年輕是僅5歲大女童，本身沒有潛在病史，也沒有接種過流感疫苗，9月中旬出現咳嗽、發燒，診所就醫診斷為A流，但就在當天因為持續高燒、意識不清與抽搐送急診收加護病房，檢查發現嚴重腦水腫，月底不幸過世，發病到死亡僅短短10天。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週(9/28-10/4)類流感門急診就診計150,251人次，較前一週上升13.5%，近期呈上升趨勢，且處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，持續觀察疫情變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭宏偉指出，上週通報57例流感併發重症，另有16例流感死亡，死亡個案年齡分布未滿10歲到80多歲，其中13例感染A型H1N1，3例A型H3N2，都沒有接種流感疫苗，75%有慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案中仍有中壯年、年幼個案，其中年紀最小的是南部一名5歲女童，她沒有潛在病史，過去也從未接種過流感疫苗，9月中旬出現咳嗽、發燒等症狀，曾到診所就醫，被診斷為A型流感陽性。

林詠青指出，女童就醫當天出現持續高燒、意識不清與抽搐等狀況，送急診後懷疑併發腦炎，因此立即收治加護病房並給予抗病毒藥物治療，住院期間腦部檢查發現嚴重腦水腫。儘管積極治療，仍於9月底不幸過世，距離發病約10天，主要死因為流感重症併發腦炎。

另有一名中部40多歲女性死亡，林詠青指出，個案本身有潛在肝臟疾病，沒有接種去年流感疫苗，9月中旬出現發燒、咳嗽、呼吸急促與腹痛，隔天即就醫並收治住院，住院後出現意識障礙，胸部X光顯示肺水腫與血氧下降，因此轉入加護病房治療，也給予抗病毒藥物，PCR確認為A型流感感染。

林詠青表示，個案本身潛在疾病導致症狀變化快速，9月底不幸的過世，發病到死亡約兩個多星期，死亡原因為流感重症合併呼吸衰竭跟急性腎衰竭。

林詠青指出，學齡前幼兒與具有潛在疾病個案都屬於公費流感疫苗接種對象，呼籲符合資格者應儘早接種疫苗，降低重症與死亡風險。