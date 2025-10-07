診所幼兒流感疫苗出包「只打半劑」衛生局要查　疾管署揭補打原則

▲疾管署疫情周報記者會，發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內驚傳流感疫苗打錯劑量！疾病管制署今（7）日主動揭露，一名媽媽向1922防疫專線投訴，帶家中2名幼兒到診所接種流感疫苗，卻被接種半劑疫苗（0.25ml），三個多小時之後才補接種半劑，很擔心疫苗效果受影響。疾管署指出，流感疫苗不分年齡接種劑量都是一劑（0.5mL），至於補接種則要看間隔時間有所不同，案件衛生局已介入調查，疾管署也發出醫界通函提醒各合約醫療院所注意。

今年秋冬流感疫苗10月1日開打，短短4天接種就突破百萬劑，疾管署統計至6日為止接種數約106.8萬人次，打氣相當踴躍，但卻傳出疫苗劑量打錯事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名家長在社群媒體分享，4日帶著2歲和7個月大的孩子到高雄某診所接種流感疫苗，注射前護理師用手機查詢劑量，自己親眼看到護理師將一半疫苗棄掉，然而當天返家後，查詢衛福部公告發現孩童應接種一劑，立刻致電診所，經過一番對質，確認誤接種為半劑，家長才趕緊帶小孩回診所補打。

疾管署副署長曾淑慧今日疫情週報提起本案，特別強調現在流感疫苗不管是幼兒還是成人都是接種一劑（0.5mL），家長擔心接種半劑恐怕成為無效接種，其實根據美國CDC研究顯示，疫苗接種劑量不足，只要當天內補足不足劑量就有效果，所以該案算是完整有效接種；但如果是隔天才補打，考量免疫機轉，就要重新打完整一劑的劑量。

針對兒童接種流感疫苗，曾淑慧特別提醒，如果孩子為6個月到未滿9歲，第一次接種必須接種兩劑，中間間隔4週以上；如果之前打過流感疫苗，第二次開始接種一劑即可，如果年齡超過9歲以上，不管之前有沒有打過流感疫苗都只需接種一劑。

曾淑慧表示，目前不清楚該醫療院所為什麼會犯如此錯誤，但已經交由衛生局進行調查，而依照疾管署相關合約，醫療院所都該依照規定接種疫苗，所幸目前了解該醫療院所只有這一起單一個案，其他人並沒有打錯劑量，衛生局後續會再裁處。疾管署昨也發出醫界通函，再次提醒注意。

▲▼公費流感疫苗接種QA。（圖／疾管署）