上週流感就醫破15萬「罕見10月高峰」　羅一鈞憂另2病毒群魔亂舞

▲公費流感及新冠疫苗開打，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情飆升！疾管署今（7）日公布最新監測，上週類流感門急診就診人次超過15萬人次，較前一週上升13.5%。疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫情提早進入流行，按此趨勢10月份將是難得一見流感高峰期，所幸流感疫苗接種已經超過百萬人，或許下週或者下下週可以達到反轉。羅一鈞示警，除流感，其他如新冠、呼吸道融合病毒等病毒群魔亂舞的時代已經來臨，提醒民眾做好預防、接種疫苗。

依據疾管署最新統計，第40週（9/28-10/4）類流感門急診就診計150,251人次，較前一週上升13.5%，近期呈上升趨勢，且處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，持續觀察疫情變化。

目前國內新冠疫情處低點波動，第40週新冠門急診就診計1,954人次，較前一週下降7.5%，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。在國際疫情部分，日本新冠疫情目前處於高點波動，韓國亦呈剛抵疫情高點，將返轉下降趨勢。

疾病管制署表示，本（114）年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，截至本年10月6日，公費流感疫苗接種數約106.8萬人次，新冠疫苗接種數約29.5萬人次。因應國慶連假將至，國內正處流感流行期，國人喜愛旅遊之鄰近國家如日韓等，新冠疫情仍處高點，呼籲符合公費疫苗接種資格民眾踴躍接種，早日獲得保護力，守護自身與家人健康。

本年度公費流感疫苗已於10月1日分2階段開打，第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者等11類對象；第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

另自本年10月1日起至10月31日止，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑，以把握用藥時機。

