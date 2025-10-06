醫藥物流公司涉紅惹議　疾管署：僅少量流感疫苗、卡介苗委託配送

▲流感疫苗打氣夯，卻傳出相關物流公司有中資介入，引發國安疑慮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

「嘉里醫藥物流公司」是北北基醫療藥品配送的重要承包商，有消息指出，其物流系統負責疾管署中央防疫物資倉儲與配送，但母公司嘉里大榮集團卻和中國有連結，恐影響國安；疾管署今下午回應， 目前防疫物資相關作業已非該公司負責，但仍有流感疫苗等藥物委託其運送。

據《鏡週刊》報導，嘉里大榮母公司為香港嘉里物流（KLN）與嘉里控股（KHL），並與中國順豐控股交叉持股。KHL董事長郭孔華自2023年起擔任北京市政協委員，姊姊郭惠光則是上海市政協委員，而順豐控股還與中國解放軍空軍簽署軍民融合合作協議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依中國《國家情報法》、《數據安全法》及《網路安全法》，中國公司有義務提供資料給政府，故嘉里醫藥物流公司若與中國或港澳伺服器串聯，北京即可能掌握藥品批號、冷鏈溫度曲線、配送名單、醫院代碼，甚至患者病歷等資訊。

針對此事，疾管署回應，中央庫存防疫物資委託倉儲及運送作業，歷年皆依政府採購法公開評選具專業服務能力的合格廠商，嘉里醫藥物流公司承作合約已於2024年結束，而合約結束後，已將所有防疫物資移倉至2025年承作廠商的倉儲，故目前已無報導所稱由該公司負責物流的情事。

疾管署另指出，除中央防疫物資外，在疾管署公費兒童常規疫苗及公費成人疫苗各品項中，目前仍委託嘉里醫藥物流公司冷鏈運送卡介苗及少數流感疫苗，並負責運送蛇毒血清、狂犬病免疫球蛋白、麻疹免疫球蛋白等使用量較少的免疫製劑，非媒體所稱「從疫苗......供應鏈，都深度依賴嘉里醫藥物流的系統」。

疾管署說明，因應防疫業務，每年均儲備必要的防疫物資、疫苗、免疫製劑等，以確保醫療、公衛體系順利運作，而相關的倉儲、運送工作，均依政府採購法相關規定辦理，並經廠商資格審查與公開評選等程序，執行過程亦嚴格把關履約情形及服務品質，以維護國人健康、安全。