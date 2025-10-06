瘦瘦針減重反而掉肌肉　專家揭營養補充關鍵：只靠少吃易復胖

▲營養師指瘦瘦針並非萬靈丹，使用者必須建立正確減重觀念，才能達到理想效果。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

近年來「瘦瘦針」減重引發熱潮，營養師指出，瘦瘦針透過抑制食慾，減少食物攝取來幫助減重，但並非萬靈丹，尤其是BMI接近標準，想追求理想體態者，使用瘦瘦針如果未妥善補充營養，反而容易造成肌肉與骨質流失。建議要適度攝取碳水與脂肪，幫助保留蛋白質，避免代謝下降，蛋白質攝取則建議選擇濃豆漿、豆乾等高營養密度食物補充。

減重營養師姚蘊珈表示，瘦瘦針的原理是模擬腸道激素GLP-1（類升糖素胜肽-1），透過延緩胃排空、抑制食慾與穩定血糖，幫助減少食物攝取並延長飽足感，進而達到減重效果。

姚蘊珈觀察，相較於過去多是BMI超過30的肥胖者使用，近來臨床也常見追求理想體態而施打的多元族群，但是BMI接近標準者，若未妥善補充營養，反而容易造成肌肉與骨質流失。

姚蘊珈說明，這類族群本身肌肉量更是珍貴，若施打後食慾下降、飲食攝取量不足，不僅蛋白質攝取不夠，碳水與脂肪也可能過低，失去「節省蛋白質作用」，無法有效保留肌肉組織，甚至導致身體分解肌肉作為能量來源。她強調，碳水與脂肪並非減重的敵人，適度攝取能幫助保留蛋白質，避免代謝下降。

面對施打後食量變小的挑戰，姚蘊珈建議，可選擇「體積小但營養密度高」的食物來補足蛋白質，例如比起一般豆漿、嫩豆腐這些水分含量較高的食物來說，選擇濃豆漿、豆乾、板豆腐等體積小、蛋白質含量高的食物更適合食量有限時補充營養。

許多人誤以為「打了就不餓、不吃就會瘦」，姚蘊珈指出，這就忽略均衡營養進食與肌肉維持的重要性。若施打期間飲食高油高糖，不僅無法達到減重效果，還可能傷害腸道菌相，增加身體負擔。減重不能只靠少吃，還需要建立健康飲食與運動習慣，否則停針後復胖速度會非常快。

姚蘊珈強調，運動的目的除了消耗熱量，更是幫助維持肌肉與穩定代謝。尤其在食量減少的情況下，重量訓練能減少肌肉流失，讓身體保留足夠的肌肉量。她建議採取彈性策略，平日均衡飲食、規律運動，偶爾也能享受美食，避免讓飲食與運動成為壓力，才能走得長遠。

姚蘊珈分享臨床觀察，有些人非常認真執行減重計畫，每週運動3至5次，飲食也嚴格控管，蛋白質攝取充足，但過度避開油脂與碳水，造成營養不均衡，減脂效果反而有限。她提醒，減重的重點並非體重數字的起伏，而在於身體機能是否改善、生活習慣是否穩定。