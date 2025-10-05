中秋後恐一波腹瀉疫情！羅一鈞提醒「4措施防諾羅」蚵貝類要烤熟

▲疾管署長羅一鈞提醒中秋注意流感、腹瀉疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中秋連假除了當心流感也要慎防腹瀉疫情！疾病管制署監測顯示上週腹瀉門急診就診達12.9萬人次，疾管署署長羅一鈞指出，往年中秋之後都會有一波病毒性腸胃炎感染，民眾烤肉聚餐一定要注意4措施，包含確保食材新鮮、生熟食分開處理、水產貝類一定要避免生食、加熱食材，最後是務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。

根據疾管署統計，國內今年第39週(9月21日至9月27日)腹瀉門急診就診 129,182 人次，與前一週 131,162 人次相比略降；另全國近四週(第36週至第39週)共接獲 66 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 17 起，以檢出諾羅病毒(12件，占70.6%)為多。

羅一鈞說明，今年監測諾羅病毒型別並未轉換與變異，所以近期腹瀉疫情沒有特別提高，但是往年中秋連假後都會有一波病毒性腸胃炎疫情，因為中秋是烤肉旺季，飲食相關風險會提高。

疾管署提醒中秋聚餐燒烤注意4預防措施，包含用餐、備餐時應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。

疾管署防疫醫師林詠青曾分享，蚵或者牡蠣這類帶殼海鮮，會過濾海中攝食，其體內病毒量甚至會是周圍海水的數十倍到千倍。羅一鈞特別強調，烤肉一定要烤熟，尤其是蚵、貝等帶殼水產，在烤到開殼之後一定要多烤一兩分鐘，不要開殼馬上就吃。

疾管署指出，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應避免處理食材，儘速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。