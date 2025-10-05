中秋烤肉2食材成「高鈉炸彈」　專家示警心血管、腎臟疾病風險增

▲中秋節在台灣不少人會選擇烤肉團聚，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中秋連假烤肉聚餐機會大增，營養師提醒，市售烤醬、各式加工食品是隱藏的高鈉來源，若沒有留意使用份量，一場中秋燒烤聚會可能攝取到高於一餐數倍的鈉；過量的鈉不僅會造成人體水腫，更可能增加高血壓、心血管疾病及腎臟疾病風險。

根據衛生福利部建議，成人每日鈉攝取量應低於2400毫克，相當於6公克食鹽。台北慈濟醫院營養師徐瑞昀說明，燒烤時許多民眾偏好甜不辣、丸子等加工食品，但此類食品往往是「高鈉炸彈」，以近年因韓國燒烤盛行而使民眾熱愛的起司沾醬為例，3湯匙起司醬約0.5g鹽量，再配上燒烤肉片夾土司、香腸等，就攝取將近6公克的鹽，已達一日建議鹽量。

徐瑞昀指出，一般民眾要注意鈉攝取量，對於已有高血壓或心臟病史的族群，更需特別避免重口味飲食，若這些高風險族群未能控制鈉攝取，恐導致血壓升高、心臟負荷增加，可能增加中風或心肌梗塞發生風險。此外，腎臟疾病患者、長者與孩童，也同樣需要注意鈉的攝取量，以避免對健康造成長遠影響。

徐瑞昀建議，民眾在燒烤聚會時可以改用檸檬汁或薑、黑胡椒和芹菜等天然辛香料，降低鈉含量，提升食材風味。如果希望吃得更沒負擔，可以選擇蔬食燒烤取代肉類。若不小心吃得過鹹，隔天可多補充開水與新鮮蔬果，並適度運動，加速體內代謝。

徐瑞昀特別提醒，蔬食燒烤會採用多種蔬菜搭配黃豆製品，仍須避免攝取過多已調味植物肉或高油的百頁豆腐等加工食品，相對能攝取更多的膳食纖維與優質蛋白質。