科學證實甜鹹風味害人吃更多鹽　專家點出「蜜汁、照燒」隱憂

記者邱俊吉／綜合報導

鹹鹹甜甜的料理雖然美味，但其實潛藏健康風險。食品專家楊世煒（韋恩）在臉書分享日本最新研究，當食物加入糖與鹽，人對鹽味的敏感度會下降，容易導致攝取過量食鹽；研究團隊提醒，這對慢性腎臟病（CKD）患者影響大，減鹽必須注意「甜味掩蓋鹽味」的風險。

楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」寫道，京都府立醫科大學腎臟內科學者草場哲郎帶領團隊，安排健康成人和CKD病人分別喝下不同濃度的鹽水，並比較加糖、不加糖情況下的味覺反應，結果顯示，食用5%鹽水時，32%的健康人感到排斥，但加入糖後僅剩17%；若喝10%鹽水，加糖後，排斥比例下降更多，由45%降為25%。

若是CKD患者，對鹽分的敏感度更低，喝10%鹽水也僅15%覺得排斥，加糖後更下降至3%；當鹽水濃度提高到比醬油（15%）更鹹的20%，一旦混入糖分，病人也僅約8%出現排斥反應。從研究結果可知，甜味讓鹽味不再容易被察覺，不知不覺中恐攝取過量鹽分。

楊世煒寫道，常見的甜鹹料理如壽喜燒、照燒、蜜汁，甚至醬菜、醬油膏與各種醃漬品，都可能因為甜味的掩飾，讓人忽略食鹽過量的問題，所以民眾一定要養成閱讀食品標示的習慣，多留意鈉含量，並避免長期攝取「甜鹹風味」的加工食品、調味料理，CKD病患更要小心。

