登革熱再擴大！桃園群聚增2例「疫情擴至龜山」　北市現首例本土

▲疾病管制署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土登革熱擴大！疾病管制署今（2）日公布新增3例確定病例，其中2例位於桃園市龜山區，疫調顯示和桃園群聚疫情相關，累積個案已經達到6例。另一案則是北市首例本土，個案出現在士林區，調查無國外或者桃園登革熱疫情發生地區活動史，感染源仍待釐清。

疾管署副署長曾淑慧表示，其中2例為桃園市龜山區社區群聚案，為同一家戶，分別為60多歲男性及70多歲女性，前者與桃園群聚指標個案是朋友關係，潛伏期曾有共同活動史，經衛生單位擴大採檢主動發現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生單位持續針對前揭個案居住地及及周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺。

另一案則發生在北市，曾淑慧指出，個案為士林區80多歲男性，9月26日出現發燒及倦怠等症狀，並於次日就醫，9月30日因症狀未緩解至急診就醫並收治住院，10月1日檢驗陽性確診登革熱，個案於潛伏期無國外旅遊史及桃園市本土登革熱疫情發生地區活動史，主要活動地點為居住地及鄰近公園，研判為本土病例，感染源仍待釐清，目前住院治療中，同住者目前皆無症狀。

依據疾管署統計，今（2025）年截至10月1日累計20例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市（12例）、桃園市（6例）、宜蘭縣及台北市（各1例），無重症及死亡病例；另累計183例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9-219例），多自東南亞國家移入（占92%），以印尼（56例）為多，其次為越南（44例）、菲律賓（24例）及泰國（20例）。

疾管署提醒，目前白天氣溫偏高，適合病媒蚊生長與活動，請民眾徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。