災區疫情風險「沒有特別高」　公衛專家：鏟子超人做好防護仍可去

花蓮光復鄉災區遭淤泥淹沒，需要人手清理。

記者洪巧藍／台北報導

水利專家、前內政部長李鴻源喊話希望「鏟子超人」不要進入災區，憂心可能會生病或把病菌帶出花蓮。疾病管制署今（2）日表示，持續監測災區、收容所，尚無特殊傳染病疫情發生。公衛專家分析，災區的呼吸道傳染病疫情不會特別嚴重，只要和全國採取一致的防疫措施即可，不用太過擔心，而志工在災區的服務仍有必要，只要做好相關防護仍可以前往。

花蓮光復鄉因為堰塞湖溢流釀災，全台許多「鏟子超人」志工自發性前往當地協助清淤救災。李鴻源表示，雖然很感謝善良的鏟子超人，但由於災區開始出現傳染病，若他是指揮官，為了避免人群生病或把病菌帶出花蓮，會呼籲他們不要進入災區。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前監測不管收容所或者災區，都沒有接獲呼吸道或者腹瀉群聚等特殊傳染病疫情，當地設置的醫療站回報收治主要是外傷以及零星流感個案。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙受訪表示，志工對災區的服務仍有必要，觀察目前疫情狀況，全台呼吸道疫情趨勢和國際疫情接軌，災區疫情並沒有特別高，所以上呼吸道傳染病不用太過擔憂；反而是因為災後污水、污泥或災害廢棄物可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體等疾病，比較需要提高警覺，這部分主要志工做好個人防護，降低皮膚接觸感染源的機會，還是可以前往災區幫忙。

鏟子超人注意自我防護。

陳秀熙指出，今年流感來得早、流行期長，志工應該一般民眾一樣做好一般防疫措施，包含流感疫苗接種與抗病毒藥物的適當使用。台灣在921之後緊急救災、醫療服務站設置已經很有經驗，只要兼顧好災民與志工的照顧服務，就可以達到雙贏。

疾病管制署因應災區，已經開放光復鄉全體居民跟救災人員、救災志工，不限資格皆可在當地光復糖廠疫苗接種站施打公費流感與新冠疫苗。

曾淑慧重申，志工前往災區要做好防範，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」，穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質(泡過水或解凍過久等)請勿再食用等，救人之前一定要做好自我保護。