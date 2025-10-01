羅一鈞分析「橫紋肌溶解」發生原因　提醒鏟子超人3預防措施

▲疾管署署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

傳出有「鏟子超人」赴花蓮救災後發生橫紋肌溶解住進加護病房，疾病管制署署長羅一鈞今（1）日特別提醒，救災工作後一兩天就直接以橫紋肌溶解症嚴重到去住ICU的臨床表現發生，最可能是「肌肉過度使用」，提醒鏟子超人多喝水、有肌肉疲勞疼痛僵硬就趕快休息等3大預防措施。

羅一鈞今日在臉書發文指出，橫紋肌溶解症，最常見的原因是「肌肉過度的使用」或太激烈的運動，如行軍、跑馬拉松，以小腿肌肉較容易受損，會有嚴重肌肉疼痛、難以行走甚至站立蹲下都受影響。羅一鈞特別提醒橫紋肌溶解症的預防方式：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動/勞動。

2. 在激烈運動/勞動之後記得多喝開水，以利肌球蛋白的排除，減少腎功能受損的機會。尤其夏天是橫紋肌溶解症的好發季節，運動/勞動時要量力而行，並特別補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。

3. 若出現肌肉疲勞、疼痛、僵硬時就要趕快休息。如果休息後未能正常恢復，及早檢查及就醫。



至於橫紋肌溶解是否和疫情有關？羅一鈞表示，雖然現在全國正流行的流感病毒、以及災後須提防的鉤端螺旋體病，都有很少數機率引起肌肉發炎甚至橫紋肌溶解症，但會先有感染症狀（如發燒）數日後才出現肌肉發炎相關症狀。

羅一鈞認為，救災工作後一兩天就直接以橫紋肌溶解症嚴重到去住ICU的臨床表現發生，最可能還是「肌肉過度使用」，請大家提醒鏟子超人多喝水、有肌肉疲勞疼痛僵硬就趕快休息等預防措施。