「鏟子超人」明起可打2類公費疫苗　羅一鈞：救災者不限資格

▲疾管署疫情周報，署長羅一鈞說明中秋防疫及疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費流感、新冠疫苗明天開打，因應花蓮光復鄉發生災情，疾病管制署已經於昨日提前開放安置所災民接種疫苗。疾管署署長羅一鈞今（30）日表示，明天開始光復鄉全體居民跟救災人員，包含被暱稱為「鏟子超人」的救災志工，不限資格皆可在當地光復糖廠疫苗接種站施打公費流感與新冠疫苗。

國內流感疫情已經進入流行期，疾管署最新監測顯示，上周（9月21日至27日）類流感門急診就診計129,831人次，較前一周上升10.2%，近期呈上升趨勢；另依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，持續觀察疫情變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，憂心讓環境衛生、交通影響就醫等不便因素影響疫情發展，衛福部已擴大當地公費流感與新冠疫苗接種對象，從昨日開放收容中心災民開打疫苗。

羅一鈞表示，統計昨日受災安置收容所集中施打疫苗數量，分別是流感疫苗265人、新冠疫苗49人。而今年度公費流感疫苗第一階段將於明日開打，同時擴大提供光復鄉居民（含災民）、衛生所人員及救災人員接種，以保障災後人員健康，預估提供對象約1.2萬人。

這意味著自發性到光復鄉救災的「鏟子超人」也能打疫苗，羅一鈞表示，明起只要是當地參與救災的人員，包括國軍或志工在內，只要志工們希望在當地接種疫苗，同樣不限資格，只要有參與救災者一律從寬認定，到光復糖廠疫苗接種站就可以接種2類公費疫苗。

不過羅一鈞也提到，從過去幾天的經驗來看，「鏟子超人」們多半抵達後即趕快投入救災，還會因為救災、協助清理污泥，弄得全身髒污，不太會一到當地就趕著先打疫苗，因此，預期會來接種的志工人數不至於太多，但疾管署已經多撥補4700劑疫苗給當地，未來也會補足所有需求。