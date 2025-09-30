38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕化

▲38歲的林小姐冠狀動脈嚴重阻塞。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

38歲的林小姐是追星族，雖有高血脂及心臟病家族史但平時身體無恙，去年冬天前往演唱會途中，於捷運站內突然喪失意識，站內人員立即協助施行CPR，隨後EMT前往接手急救與電擊，並立即送往急診，一連串急救處置後，經心導管檢查確認為急性心肌梗塞，且三條冠狀動脈都已嚴重阻塞。

台北慈濟醫院心臟血管外科宋鎮宇醫師指出，由於患者三條冠狀動脈嚴重阻塞，其中最主要的左前降支近端更呈現完全阻塞狀，已無法透過氣球擴張或支架方式處理，考慮患者年紀尚輕，緊急實施冠狀動脈繞道手術，免於因持續灌流不足引發的惡性心律不整、心臟衰竭等併發症，術後經歷拔管、病房積極的心肺復健，於兩週後返家。後續門診持續藥物治療。

台灣平均每天約有26.5人發生急性心肌梗塞，常見危險因子包括家族病史、糖尿病、高血壓、高血脂、肥胖、抽菸、缺乏運動與長期壓力等。宋鎮宇表示，過往急性心肌梗塞等心臟病多被認為是高齡者疾病，但近年因生活作息不規律及飲食習慣改變，發病年齡有下降趨勢，根據美國心臟醫學會2010年的統計，冠狀動脈疾病在大於65歲的族群為20%，極少數發生於18至45歲者，機率仍有1.8%，是值得被關切的一群。

宋鎮宇說，緊急心臟手術為了減少缺血休克時間，通常得由正中打開胸骨，快速建立體外循環，進而施行繞道手術，以林小姐為例，醫療團隊當下以主動脈氣球幫浦與強心劑協助穩定血壓，再採取內胸動脈及大隱靜脈完成所有血管的接合，阻塞的左前降支則以內胸動脈供血，讓足夠的血流能夠重新灌注缺氧的心肌。

三高是急性心肌梗塞的危險因子，但多數人不會每年健檢追蹤，因此無法察覺到危險。宋鎮宇提醒，高風險族群除了常規心電圖及X光檢查，必要時可進一步安排運動心電圖或核子醫學心肌攝影，若發生胸悶、心悸或突發喘促都不應忽視，要及早就醫。