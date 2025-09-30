中國「山茶油」致癌污染物超標　黑松露檢出重金屬鎘

▲中國山茶油致癌污染物超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（30）日公布最新邊境查驗不合格名單，其中有一批來自中國大陸的「山茶油」被檢出污染物縮水甘油脂肪酸酯超標。另還有一批來自保加利亞的新鮮黑松露，檢出重金屬鎘3mg/kg。

業者「台灣杏馨堂有限公司」從中國大陸進口的「山茶油」檢出縮水甘油脂肪酸酯1876 µg/kg，製造廠為FUJIAN SUNPLAN AGRICULTURE HIGH-TECH CO., LTD.，牌名為SUNPLAN。縮水甘油脂肪酸酯一旦下肚，會經由人體水解成具有致癌性、基因毒性的縮水甘油，因此食藥署也從2024年1月1日開始加驗縮水甘油脂肪酸酯，為近年新增監測的有害物質。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，該批產品超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中規定，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為1000 µg/kg的規定，總計220.08公斤需全數退運或銷毀。同時將針對「台灣杏馨堂有限公司」邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲黑松露檢出重金屬鎘超標。

另外，業者「光冊國際有限公司」從保加利亞進口的新鮮黑松露，檢出重金屬鎘3mg/kg，製造出口商為GEOFOODS SRL，牌名為GEOFOODS。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為2mg/kg，該批總計11公斤的保加利亞的新鮮黑松露在邊境必須退運或銷毀。食藥署也同步針對「光冊國際有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。