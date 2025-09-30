術後化療不必人人做　醫推新型血檢：比傳統檢查早1年發現異常

▲手術後化療常讓癌友感到痛苦，醫師指新型血液檢測有望協助患者避免不必要的化療。（達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

一名50多歲大腸癌患者手術後接受輔助性化療，體重掉了快10公斤，情緒低落，忍不住懷疑自己是否白白受苦。腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書提到這起實際案例，並分享近年已出現最新血液檢測技術MRD，能在術後提早判斷復發風險，協助確認哪些人需要化療，哪些人可以避免無謂治療。

廖繼鼎在臉書粉專寫道，傳統治療觀念為求保險，常在腫瘤切除後仍採化療，以消滅影像檢查無法偵測的殘餘癌細胞，這有如「地毯式轟炸」，不僅殺死健康細胞，也讓部分已治癒患者承受不必要的副作用。

新興的「微量殘留疾病（Minimal Residual Disease, MRD）」血液檢測，透過循環腫瘤DNA分析，可在復發尚未形成影像時，提早數月甚至一年發現問題；研究顯示，肺癌患者若在術後3天或1個月內ctDNA呈陽性，復發風險明顯升高，而輔助治療也僅對這類病人有效。

一項大腸癌跨國研究更指出，MRD陽性患者的復發風險，為陰性者的12倍，死亡風險則是9.6倍，且可比影像檢查提早6個月預警；一項乳癌研究則顯示，術後ctDNA陽性者復發機率極高，陰性者則幾乎不復發，且檢測能比傳統檢查提早12.5個月發現異常。

廖繼鼎指出，目前多數檢測平台的靈敏度比傳統方法高數百倍，這使醫師能針對不同狀況給予差異化建議，若檢測陰性，患者有機會減輕、甚至免除化療，而檢測陽性則能及早加強治療。

廖繼鼎強調，MRD檢測並非百分之百準確，但已帶來革命性改變，讓癌症治療從過去的「一體適用」走向「量身打造」，善用此工具將有機會使更多病人免去無謂痛苦。