醫師群組示警「流感藥出現抗藥性」　疾管署急澄清

▲疾管署提醒，針對流感藥物，今年均未驗出抗藥性相關突變。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

有第一線醫師群組傳出「口服和針劑型流感抗病毒藥物出現抗藥性比例升高」，造成療效下降情形，疾管署澄清，針對口服型自費用藥紓伏效錠(Baloxavir)抗病毒藥物，今年均未驗出抗藥性相關突變。

根據疾管署監測資料顯示，今流感季累計檢驗A型H1N1病毒株約6.5%對口服抗病毒藥物克流感或易剋冒成分(oseltamivir)及注射抗病毒藥物瑞貝塔（Peramivir）具抗藥性相關突變，高於去年的3.2%，A型H3N2和B型流感病毒株今年則均未驗出上述藥物抗藥性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署表示，根據評估，前述抗藥性比率仍低且限於A型H1N1，此外，國內於9月進入流感流行期後，社區流行的流感病毒近期已轉為未檢出抗藥性的A型H3N2病毒株占多數（近四週佔51.3%，高於A型H1N1之43.4%），A型H1N1佔比持續下降。

另外，自今年10月1日起公費流感抗病毒藥劑除原來全年適用的高風險族群外，將擴大至特定高傳播族群，凡出現類流感症狀，經醫師評估後，無需快篩即可使用，且公費流感疫苗也將於同日開打，流行病毒亦已轉為A型H3N2為主，前述部分A型H1N1病毒株抗藥性，整體對臨床治療及疫情控制影響有限，會持續密切監測病毒株流行及抗藥性情形，滾動調整相關防治策略。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。有關公費藥劑使用條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。