睡太少、太多都不行！醫揭「3種睡眠習慣」恐增死亡率

▲醫師提醒，有幾個睡眠習慣已被科學證實和死亡率增加相關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

網路上流傳「越早睡的人會越早死」，聽起來令人覺得恐怖又疑惑。醫師指出，這種訊息是源於一個「有偏差」的研究結論，其實早睡不等於早死，但確實有幾個與睡眠相關的壞習慣，已被科學證實與死亡率增加有關，包括「睡眠太少、睡太多、晚餐後太早睡。」

精神科醫師楊聰財指出，「早睡早死」的說法源自一項針對全球21個國家、超過11萬人進行的流行病學研究，但研究人員並沒有將各國的社會經濟、醫療條件等差異納入考量，例如非洲部分地區因缺乏電力而早睡，但同時也飽受饑荒、戰亂與醫療落後的困擾，這些因素才是導致壽命較短的真正原因，而非單純的睡眠時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過根據發表在《睡眠醫學期刊》（Sleep Medicine）的一篇統合分析（Meta-Analysis），匯集了全球16篇醫學論文，探討睡眠時長與全因死亡率的關係，並得出3大與睡眠相關的壞習慣，已被科學證實與死亡率增加有關。

第一個是「睡眠不足（每天少於5小時）」的 全因死亡率會比正常人高出12%。因為睡太少會導致瘦素減少、飢餓素增加，如此惡性循環便會增加肥胖與糖尿病風險。另外，身體內的壓力賀爾蒙可體醇（Cortisol）分泌增加、生長激素分泌減少，會使身體處於長期低度發炎狀態，會增加罹患癌症和其他慢性病的機率。

第二是「睡眠太多（每天超過9小時）」的全因死亡率比正常人高出30%。儘管確切原因尚不完全清楚，但研究推測，這類人可能同時患有憂鬱症或未經診斷的潛在生理或精神心理疾病，還有長時間睡眠就會伴隨著比較低的身體活動量，身體健康不佳或癌症引起的疲勞也可能導致睡眠過長，所謂要活就要動，躺多或是睡多對身體而言，反而是不健康的壞習慣。

第三是「晚餐後太早睡」，根據發表在《癌症國際期刊》（International Journal of Cancer）上的一項西班牙研究，晚餐後等待2小時以上再睡覺的人，罹患乳癌與攝護腺癌的風險比正常人低了20%，此外，研究也指出，晚上9點前吃完晚餐的人，比10點後才用餐的人，有更低的罹癌風險。

楊聰財強調，雖然根據睡眠科學，晚上11點到早上7點這個時間段被稱為「黃金睡眠時間」，但更重要的是一個適合自己生理時鐘的固定作息時間，並確保每天獲得7至9個小時的優質睡眠，這樣才能讓身體得到充分的休息與修復。