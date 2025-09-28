28歲瘦男突心肌梗塞險猝死　醫曝「1原因」：年輕就可能發病

▲醫師提醒，心血管疾病不是年長者和肥胖者的專利。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名28歲年輕人身材纖瘦，但有家族遺傳性高膽固醇，某日突發心肌梗塞，緊急接受心導管手術救回一命。醫師提醒，冠狀動脈粥狀硬化早期幾乎沒症狀，血管狹窄只有20–30%時是難以察覺，真正危險的是「不穩定的斑塊」破裂，可能瞬間誘發血栓，把血管完全堵死，尤其家族性高膽固醇血症，年輕也可能發病。

聯安診所心臟內科主任施奕仲醫師指出，在心臟疾病當中，冠狀動脈粥狀硬化是最常見且危險的一種，可怕之處在於早期往往沒有明顯症狀，但一旦血管被斑塊或血栓瞬間堵住，就可能演變成急性心肌梗塞，甚至造成猝死，且心血管疾病不是年長者和肥胖者的專利。

施奕仲說明，冠狀動脈粥狀硬化是一連串看不見的變化，飲食不當、壓力大、休息不足，都可能讓身體長期處於「高氧化壓力」狀態，若再加上抗氧化營養素（如維生素C、E）、Omega-3脂肪酸，或是葉酸、B群不足，血管內皮就更容易受損，此時過量的壞膽固醇便容易鑽進受傷的血管內皮，逐漸累積成斑塊，使血管變窄、變硬。

特別要注意的是，冠狀動脈就像是爬在心臟表面的一圈「生命管路」，專門供應心臟這顆馬達的營養與氧氣，分成左前降支、左迴旋支，以及右冠狀動脈三條主要血管，如果其中任何一條被堵住，就等於心臟三分之一的區域瞬間失去血液供應，這就是急性心肌梗塞。

而高風險族群包括男性45歲以上，女性55歲或停經後（雌激素保護作用消失）；腰圍過粗（內臟脂肪過多）、高血壓或高血壓前期、糖尿病或糖尿病前期、HDL偏低、三酸甘油脂過高；高膽固醇血症；另外還有久坐不動、長期壓力與失眠或抽菸。

施奕仲也提醒，現代人的生活方式仍是推動心血管病變的最大推手，久坐少動、外食偏油偏鹹，讓血壓、血糖、血脂逐步升高，形成所謂「三高」；再加上熬夜滑手機、壓力過大、睡眠不足、自律神經長期失調、血管提早老化等，換言之，少動、多吃、壓力大，就是冠狀動脈粥狀硬化加速找上門的三大元兇。