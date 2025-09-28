ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

4歲弟高燒39度快篩　醫：媽媽見結果嚇一跳，心更涼一半

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲感染流感可能出現高燒症狀。（示意圖／陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國內流感已進入流行期，衛福部部長石崇良表示，10月可能就提早進入高峰期。對此，小兒科醫師巫漢盟分享，一名母親原以為4歲小弟弟是普通感冒，後來高燒39度，快篩確診A型流感，「媽媽看到結果嚇了一跳，心更是涼了一半，因為家中的5個月大弟弟『剉咧等』...」

巫漢盟近日在臉書說，這陣子門診中，流感病例明顯增加，他想和大家分享一個最近遇到的案例，一位4歲的小弟弟，4天前曾經發燒過一次，但除了極度輕微流鼻水外，沒有其他明顯症狀。

巫漢盟指出，媽媽起初以為只是普通感冒，因為弟弟食慾、活力和精神也都很不錯！直到高燒衝到39度，才趕緊帶他來就診。

巫漢盟表示，這樣的病程加上反覆的發燒不太尋常，雖然沒有典型的流感症狀表現，由於聽媽媽說家中還有一個5個月大的弟弟，因此他建議做一下流感快篩，結果出爐證實是A型流感，「媽媽看到結果嚇了一跳，心更是涼了一半，因為家中的弟弟『剉咧等』...」

▼公費流感疫苗預計10月1日起開打。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

巫漢盟提到，這名弟弟的狀況凸顯了流感最棘手的問題，症狀可能不明顯，容易被誤認為一般感冒；但流感病毒的傳染力強，且可能引發嚴重的併發症，特別是對於免疫力較弱的兒童來說，更是一大威脅。

巫漢盟提醒，目前正值流感高峰期，雖然許多人去年都曾打過流感疫苗，但由於疫苗抗體會隨時間下降，這時體內的保護力可能已經不足。

巫漢盟說，不過，好消息是，自費流感疫苗已在診所開打了，而今年度的公費流感疫苗預計10月1日開始！流感疫苗是預防流感最有效的方法，請爸媽們務必把握機會，在疫苗開打時，帶孩子們踴躍施打，這不僅是保護孩子，也是保護自己與身邊的家人。

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

關鍵字： 流感 巫漢盟

