急診醫師荒！　一年超過百人出走

▲洪子堯（中）說，每位急診科醫師剛開始都很熱血，但日夜輪班、無理投訴、急診室暴力、滿床壅塞…，堆疊出走潮。

日前過世的「超人醫師」徐超斌，是台灣急診專科創立初期的資深學長。當他在台東部落巡迴醫療時，一定沒預料到他的學弟妹在各大急診室裡，待的宛如是戰地醫院。

一位醫師就描述，20年來他曾在地上急救、插管，什麼大場面都見過，可是今年是他頭一遭在已塞爆到無處安放病患的急診室走廊，克難地拍下也許是病人這輩子最後一張X光。

當急診壅塞已從新聞變成常態，衛福部端出的政策仍不見藥效時，我們透過幾位「出走」與「留下」的急診醫師，主訴他們經歷的醫療現場，記錄制度與環境如何瓦解他們的身心防疫系統而大逃亡。

在洪子堯還是個菜鳥住院醫師時，有天急診室來了一位愛滋感染者，「可能有使用毒品，很躁動，把自己的舌頭咬掉一半，我要幫他縫合，有同學勸我不要，可能被他咬傷，但我不能放任他流血。」

洪子堯正要去縫合時，主治醫師走過來，說：「這太危險了，需要最有經驗的人。我來！」

這位醫師成了洪子堯心中典範。怎料洪子堯話一轉，黯然道：「這位醫師現在在哪裡？在醫美。在這個環境，你曾經非常景仰的前輩，很多人都不在這個領域了。」

尤其這2年，每年流失的急診科醫師，幾乎快比新培訓出來的還多，例如今年通過急診專科考試的醫師不到100名，但1至5月就有66名急診科醫師離職，估計到年底共將有110人出走。意即，未來急診室醫師將越來越少。

我們的成就感不是成為名醫，而是救了一個很危急的病人

是什麼讓這些急診科醫師們沒有被疫情擊退，卻在疫後決定離開急診室？也許可以先從急診正式成為一個專科談起。

相較內科、外科等傳統專科，急診科十分「年輕」，成為一個專科不過是近30年的事。部立桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文，正是全台第一批急診科醫師，當時任職林口長庚。

蕭雅文回憶：「早年急診室不是一個很被重視的地方，由各個專科派年輕住院醫師共同輪值，在經驗或急救醫學上並不是那麼熟悉，但民眾也覺得有醫生可以看就好。」

後來，歐美各國意識到急診有其專業性，開始發展急診醫學，長庚醫院暨台塑集團創辦人王永慶，決定在林口長庚創立全台第一個急診專科。蕭雅文就選擇急診科，「很有挑戰性，每個走進來的病人，對我來說都是一個未知，我並不知道你會屬於腸胃科或腎臟科，要先診斷出你的問題，解決你可能會死掉或最急迫的問題，有需要的話再安排你去後續科別檢查、治療。」

若後續治療妥適，病人會感謝後續的醫師，通常不會注意到一開始替他正確診斷的急診科醫師，因此，幾乎注定了急診科難有「名醫」。蕭雅文笑著回憶：「你看門診會知道你掛號的醫生是誰，但掛急診不會知道醫生是誰，我碰過最好笑的，比如說，我先自我介紹『你好，我是蕭醫師』，過一段時間病人跑過來說『誒鄭醫師，我覺得我可能是…』後來又說『誒蘇醫師…』最後他老婆聽不下去，說『是蕭醫師！』」

蕭雅文補充：「我們的成就感不是成為名醫，而是救了一個很危急的病人，或病人狀況困難但症狀不明，我們找出病因。」

急診室病人跟一般門診病人，也有顯著差異，最常見是車禍、醉酒，「所以急診科會跟外界有很多接觸，比如碰到街友，就會跟社工、警察或119消防局接觸，這對我們來說是好的，可以看到不同的世界，會發現世界不是你想像的那個樣子，會比較『接地氣』吧。」

大型災難，則是急診室的大考驗，蕭雅文受訓時就遇過桃園大園空難，200多人罹難，再幾年921大地震、SARS、八仙塵爆…，她決定進一步研究「災難醫學」。

病患送來已太嚴重，可能死亡，這時還要讓家屬不要有罪惡感

洪子堯也經歷過八仙塵爆，如今已是北市聯合醫院中興院區急診科主任的他回憶，「500多位傷患，中興收20幾位，同事們看到新聞，全部主動回醫院，突然站在你面前問：『有需要幫忙嗎？』當時很慘烈，傷患的皮膚都掉到急診室的地上，他們很痛，卻還是不停地跟我們說謝謝。」洪子堯從早上8點忙到凌晨4點，整整20個小時，接著只睡2個小時，早上6點又被叫醒，「但再累再苦，還是符合我們對自己的期待，就像後來的新冠疫情，你知道自己是在做很有意義的事。」

洪子堯從小的志願就是成為醫師，且正是急診科，因為看了美劇《急診室的春天》。急診科醫師需要什麼專業？「我們要在最危急的時候，以最快的時間找出正確的診斷。我們這輩子都在追求如何用最快的速度，知道眼前病人的病症，否則有時這個人馬上就會在你面前死掉。」

有時，病患送來時情況已太嚴重，可能死亡，「這時還要做一件事：讓活著的家屬不要有罪惡感。常有家屬問『我是不是送得太晚了？』『是不是因為我沒有做到什麼？』急診科的訓練就包括對家屬說『你其實做得非常好。』如果你沒有講這句話，有些人會一輩子帶著愧疚。」

經常與死神拔河，不少急診科醫師的說話速度偏快，相較下，洪子堯的語速不算急。我們聊起這一點，他卻透露，擔任住院醫師時任職某間醫學中心，急診室傷患量總是龐大，「我必須很快處理好大量的病人，所以每次一開口就連珠炮問三、五個問題，『你今天什麼時候來？』『有沒有藥物過敏？』目的是很快地掌握狀況，但這讓我覺得自己麻木不仁，這樣的醫生好像不是我期待的樣子，我不是不關心你，是沒有時間關心你。」

當時他吃飯總是5分鐘，「而且5分鐘已經是極限，所以我看到韓劇《機智醫生生活》有個女神經外科醫師的話，心有戚戚焉，她要吃飯時會對自己說：『○○○醫生，妳也是一個人，妳現在要吃飯，妳要好好地吃飯。』」

不喜歡問診急促的自己，後來洪子堯轉到急診人流不那麼龐大的北市聯醫中興院區，一待至今十多年。「急診是一個團隊，不需要光環，我們一起把病人救回來，就會覺得自己的生命很有意義。我們訓練的住院醫師剛開始也都是長得這個樣子，很熱血。」剛開始？果然他話一轉：「早年就有一篇論文提到，通常在工作13年後，有一半的醫生會離開急診室。」



