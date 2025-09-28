起床第一步劇痛　醫示警「足底筋膜炎」4大典型症狀

▲足底筋膜炎可以適度透過放鬆緩解。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「足底筋膜炎」是以筋膜過度使用、局部慢性炎症為主的足部疼痛，中醫師指出，常見發生原因包括「運動過量、運動姿勢錯誤、足弓異常、體重過重、長期久站」等，包括「早上起床第一步踩地劇痛、足跟內側疼痛」等4大狀況都是典型症狀。

中醫師莊可鈞指出，足底筋膜是連接腳跟、腳趾的一條厚韌結締組織，一旦受到過度拉扯、壓力或損傷，導致發炎或退化性病變，都會形成足底筋膜炎，中醫將足底筋膜炎歸納為痹證，病因為外感風寒濕邪導致邪氣阻絡，氣血不通；久站勞損導致筋脈疲勞及肝腎虧虛導致筋骨失養。

莊可鈞說，4大典型症狀包括「早上起床第一步踩地劇痛」、「足跟內側疼痛」、「長時間行走或站立後疼痛症狀加劇」、「疼痛可能呈刀割般、灼熱或鈍痛」，在治療上，除了保留傳統中醫觀點外，會加上結構治療及全身筋膜平衡概念，方式包括傳統針灸外，對於部分筋膜沾黏或是病程較久的肌肉過度緊繃都可透過針刀治療。

足底筋膜炎是一種以筋膜過度使用與局部慢性炎症為主的足部疼痛，因此造成局部氣血瘀阻及容易過度刺激而發炎的食物都需要避免。莊可鈞指出，要少吃生冷食物、濕熱食物、過度辛辣刺激食物、過食肥膩極難消化食物等。

而在保健方式上，莊可鈞也建議，可以適度透過筋膜槍或是筋膜放鬆滾輪輔助放鬆腰、臀、腿肌肉，剛開始可以先從放鬆小腿肌開始，慢慢延伸往大腿及腰臀，學會自主放鬆肌肉，可以有效維持治療後的足底筋膜健康。