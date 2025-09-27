「鏟子超人」必穿3裝備防傳染病　疾管署急調度7千瓶消毒水至花東

▲志工抵達光復站前線，外界稱他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，民眾自發性帶著工具湧入花蓮光復災區，被網友尊稱為「鏟子超人」。疾病管制署提醒，災區當地環境狀況需慎防類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病發生，一定要做好裝備保護；因應民眾投入救災，光復火車站志工站有免費發放口罩，疾管署也於花東地區備妥7,000餘瓶消毒水隨時提供災後消毒防疫，避免爆發傳染病疫情。

疾管署副署長曾淑慧表示，考量災時強風暴雨造成嚴重積淹水，可能造成生態環境損害及飲用水受汙染，加上災後污水、污泥或災害廢棄物尚未清除完成，災區仍有短暫陣雨發生，可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病發生風險，提醒當地民眾及投入重建人員、志工，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保。

一、 裝備保護：

清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

二、 飲食保護：

水災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質(泡過水或解凍過久等)請勿再食用。

三、 清潔保護：

戶外區域可用市售含氯漂白水稀釋50倍(200cc加10公升水)噴灑庭院、水溝等潮濕處；居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍(100cc加10公升水)擦拭或刷洗地板、牆壁、廁所等處；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

同時應注意手部清潔，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手；如暫時無法取得清水，且手部無明顯髒污，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。

疾管署說明，因應志工持續投入救災，今天早上光復火車站志工站已開始免費發放口罩，花蓮縣衛生局亦備有漂白水放置在醫療站，今天開始發放給前來索取的民眾，並將安排請當地志工和村里長協助逐戶發放。同時疾管署也全力支援花蓮災後防疫與傳染病監控工作，花東地區已備妥7,000餘瓶消毒水隨時提供災後消毒防疫，避免爆發傳染病疫情。

另全國尚儲備163,357瓶消毒劑(漂白水139,300瓶、酚類消毒劑24,057瓶)供緊急調度；收容所疫情監測顯示未有特殊疫情及群聚事件發生；後續持續與花蓮縣政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例請加強詢問相關接觸史並立即通報，以利相關單位採取防疫措施，以減少傳染病散播的風險。