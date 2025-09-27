入秋「一乾老三歲」燥咳、便秘全上身　中醫教飲食+穴位緩解

▲迪化馬光中醫院長周慧雯診治病患。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「秋天一乾老三歲！」中醫師指出，入秋之後氣候乾燥，是「燥邪」當道的季節，然而「肺主氣，肺主皮毛」，一乾氣就不通，人就容易乾咳、便祕、皮膚乾、氣色黯淡，且熟齡女性還容易出現「氣陰兩虛」的秋燥體質。提醒民眾如果要調理身體，建議多吃一些滋潤的食物，早睡早起，做些溫和的運動，也可以透過穴道按摩來改善皮膚氣色、搔癢、呼吸道等問題。

迪化馬光中醫診所院長周慧雯表示，秋天一乾，肺部會先受傷，許多人在此時會出現秋燥、燥咳及支氣管敏感等症狀，而肺部也會影響到腸胃系統，導致排便不順、便秘，連帶影響讓臉色顯得暗沉。因為夏天到秋天等於是從一個發散到收斂的狀況，可以從飲食、作息、運動三方面來調理。

在飲食方面，周慧雯建議吃一些比較滋潤的食材，舉例來說，如果想要讓膚色恢復紅潤，可以多吃白木耳、黑芝麻、核桃以幫助氣血，滋養補氣；如果想要養肺，建議可以吃百合、梨子、杏仁，清潤又能止咳，至於便秘問題要改善，可以補充黑芝麻、香蕉、蜂蜜、牛蒡，通便又潤腸；另也提醒應該避免油炸、辛辣食物讓身體更燥。

周慧雯也提到，這個時節應該要讓身體適當休息，有充足睡眠，能早睡早起是最理想；至於運動方面，比較不建議太過劇烈，可以採取溫和的如深產、拉筋、瑜珈等，對於秋季的不適都會有所幫助。

▲迪化馬光中醫診所開幕活動，向民眾介紹中藥材。（圖／記者洪巧藍攝）



穴道按摩方面，周慧雯指出，如果要緩解皮膚症狀、恢復氣色，「曲池穴」對於因氣虛或皮膚乾燥引起的搔癢，是有明顯的止癢效果。如果要改善呼吸道狀況，則可以壓按位於鼻翼外側兩邊的「迎香穴」，有疏通大腸經，調和肺氣，可以打通氣管舒暢呼吸；揉壓手腕處的「太淵穴」與「列缺穴」則可以保養肺部，輕輕揉壓至有痠脹感即可，每次5至10秒，早晚可各做5到10次。

周慧雯也提醒，秋天若補錯方式，反而讓咳嗽更嚴重，像麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等辛辣燥熱食物，以及荔枝、榴槤等燥性水果，容易耗傷陰液，引起喉嚨乾、便祕或皮膚癢。補品也不宜空腹服用，否則增加脾胃負擔，導致消化不良。常喝濃茶、咖啡同樣偏燥，建議改喝桔梗茶、麥冬茶或羅漢果茶潤肺。

▲迪化馬光中醫診所開幕儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

