青春期痘痘狂長「不是臉沒洗乾淨」　醫揭常見迷思：越拖越易留疤

▲青春痘不要用手擠，以免造成凹陷的痘疤，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

開學之後許多學生困擾於「容貌焦慮」其中最大問題就在於臉上狂冒青春痘，醫師指出，過往的研究顯示6成有青春痘的青少年表示痘痘已影響到社交生活，也會較沒有自信。但是有些家長會認為是因為孩子「臉沒洗乾淨」，或者覺得「痘痘不需治療會自己好」其實都是錯誤迷思，建議儘早接受治療，越能早期控制發炎，越不會造成難治療的痘疤。

國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽指出，青春痘主要常在青春期的青少年時開始出現，這是由於此時青少年體內相對旺盛的雄性素會刺激皮脂腺分泌過多的油脂，進而導致毛囊開口的角質出現代謝異常及阻塞造成粉刺，此外，堵塞的毛囊易導致臉上的痤瘡桿菌增生，會造成皮脂腺分泌脂肪酸，進而導致毛囊發炎或化膿。

羅陽說明，研究顯示，有痘痘問題的人，大多都有家族史且容易較早期就出現；且會好發青春痘的人，其皮脂腺對內分泌的波動都較敏感，故許多女生會發現月經來之前就開始要發痘痘。

值得注意的是，痘痘雖好發在12至25歲的人，多以男性較為嚴重，但青春痘絕非只發生在此年齡層。羅陽指出，據研究統計，30幾歲的人盛行率仍有40%左右，故並非只是青少年的病症，此時成人期的痘痘就較常出現在女生。

羅陽也提到，許多青少年都會被家長唸「臉沒洗乾淨」才導致痘痘持續出現，實則多數情況與洗臉狀況並沒有太大的關係，選用中性或弱酸性溫和的洗面乳早晚各洗一次即可，也不要過度洗臉導致角質層受損；另診間也常見父母表示痘痘不需治療會自己好，但孩子深受其困擾而導致治療家長與孩子間配合度有落差的情形，其實越積極治療，越能早期控制其發炎，越不會造成難治療的痘疤。

羅陽表示，目前治療包括外用藥膏、口服藥及雷射類等三大類。若較輕微的患者，外用的A酸、抗生素、過氧化苯及杜鵑花酸等皆為可考慮的治療選擇；若發炎的狀況較嚴重，口服藥首選是四環黴素類的抗生素，若過多囊腫性的痘痘甚或出現到前胸、後背及頭部等，則會視情況考慮口服A酸，但由於口服A酸有致畸胎性，且須注意血脂的部分，並非每位患者皆適用。

羅陽指出，過多的粉刺可考慮淨膚雷射或果酸換膚來加速代謝角質；發炎的紅痘痘可考慮針對血管為主的染料雷射來治療；若已經是痘疤的狀態則可考慮飛梭雷射、或皮秒雷射來處理。多數情況而言，要良好的控制青春痘的情形，需要有耐心的接受複合式多次治療。

羅陽補充，在接受痘痘治療的過程，難免會因為藥物而導致臉部偏乾燥的情形，此時選擇清爽的乳液，能消除臉部肌膚乾燥緊繃的情形；勿亂擠痘痘以免造成凹陷的痘疤是老生常談，但也往往是青少年最需要耳提面命的。

至於日常生活飲食，羅陽表示，過往的研究顯示飲食的確對痘痘的生成是有影響，但影響到什麼樣的程度仍沒定論。高升糖指數Glycemic Index (GI)的食物、巧克力或甜點等應避免攝取過多，油炸類及刺激性食物也需要注意，但目前對於是否要完全禁食這類的食物證據力仍不足，適當注意即可；另也建議要有充足的睡眠，不要熬夜，有助改善膚況。