花蓮災區2人急病發作！衛福部首出動「無人機送藥」3分鐘完成任務

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害導致多處交通中斷，有2名受災民眾在太巴塱國小安置時疾病急性發作，衛福部昨日首度在災區完成「無人機送藥」創舉。病患在接受視訊診療連線後，將所需藥物安置於無人機，從光復糖廠起飛短短3分鐘就精準送達，克服地形與交通中斷的限制，將藥品準時送到病患手中。

在災害發生後，衛福部第一時間在災區附近成立醫療救護站，並由醫福會執行長林慶豐進駐協調指揮。花蓮慈濟醫院迅速配合，在光復鄉設立臨時衛生站，也啟動遠距醫療服務，讓受困鄉親透過視訊與醫師連線診療。

遠端看診之後藥物配送始終是最大的難題，衛福部資訊處處長李建璋表示，為了確保受困民眾能夠獲得需要的醫療資源，無人機團隊在災害發生後，第一時間便進駐花蓮，協同執行廠商極現科技，冒著風雨留宿當地待命，積極進行訊號測試與航線規劃等準備工作。

李建璋說明，昨日在太巴塱國小臨時收容所2名受災民眾出現不適症狀，分別是一名是71歲婦人，有長期下背痛且做過脊椎手術而行動不便，當時面臨疼痛問題；另外一名是40多歲男性則是痛風急性發作，經過視訊看診後評估急需用藥。

衛福部無人機團隊昨日下午4點出動自花蓮光復糖廠起飛，僅用3分鐘便把藥物精準送達3公里外的太巴塱國小，完成這一次歷史性任務。

李建璋強調，這次在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害的無人機首航，在任務執行前，需獲得地方指揮官與民航局的核准，並配合多項技術限制，例如飛行距離須在10公里以內、全程需具備5G網路覆蓋、載重不得超過3公斤，且風速須小於七級，種種嚴苛的條件，使得這趟飛行充滿挑戰，而最終展現出科技如何在災難中打破限制，在緊急救援中的擁有巨大潛力。