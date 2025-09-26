健康人吃魚油「無法降膽固醇」　醫：反提高心律不整風險

▲健康族群常吃魚油反而可能引起心臟病、中風。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

不少人習慣吃魚油保健，還認為可降膽固醇，但內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書引述國外權威研究指出，身體健康者若長期補充魚油，不僅無法降膽固醇，甚至可能增加心律不整與中風機率，提醒民眾多注意。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」寫道，魚油含有Omega-3脂肪酸，可抗發炎、保護心臟並維護大腦與視力，但其「降血脂」作用主要是指降低三酸甘油酯，對於LDL（壞膽固醇）的影響有限，而且某些人甚至可能出現膽固醇輕度上升。

針對魚油和膽固醇的關係，蔡明劼指出，根據2024年發表於國際頂尖醫學刊物《英國醫學期刊 BMJ》的一項大型研究，研究團隊分析長期服用魚油的健康族群，竟發現心房顫動風險增加13%，中風風險則上升5%，研判可能是魚油改變心律、降低凝血功能引起。

對於哪些人適合補充魚油？蔡明劼寫道，若已確診心臟病，規律服用魚油可降低病程惡化風險，例如可使心房顫動進展成心臟病的機率下降約15%，心衰竭惡化導致死亡的風險也能降低約9%，不過即使有心臟病或三酸甘油酯偏高，仍應與醫師討論後再決定是否服用。

至於完全健康、沒有慢性疾病者，蔡明劼則建議，與其花錢購買魚油膠囊，不如每周攝取數次富含油脂的魚類，例如鯖魚、秋刀魚或鮭魚，既能補充足夠的Omega-3，又能避免過度依賴保健食品。