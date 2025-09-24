大潤發存放逾期「豬大骨」遭罰6萬　食藥署專案稽查8業者違規

▲大潤發遭查獲存放逾期豬大骨。（圖／食藥署提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案執行結果」，總計8家不符規定，其中知名販售業者大潤發（台南佳里店）查獲存放逾期食品，遭地方衛生局開罰6萬元，另大潤發（嘉義分公司）也查獲2件產品標示不合格。

食藥署專案稽查64家水產加工食品業者、抽查140件產品標示及抽驗137件產品或原料，其中1家業者GHP不合格；1家業者貯存逾期食品；3家業者未設置核備衛生管理人員；6件產品標示不合格，轄管衛生局已依法裁處，總計裁處新台幣39萬元整，餘者查核結果皆符合規定。

違規業者包括大潤發（台南佳里店）查獲存放逾期「豬大骨」，大潤發（嘉義分公司）1件產品產地標示台灣，但外箱產地標示為印尼，遭罰4萬元、另1件未標示營養標示，來源廠商為「崇文冷凍食品股份有限公司」，由地方衛生局開罰3萬元。

另外，還有台南市的「星際美食廠有限公司」未設置核備衛管人員，遭罰3萬元；高雄市的「澄信實業有限公司」2件產品標示不合格，遭罰3萬元；新北市的「磐宇生物科技股份有限公司」GHP不合格，遭罰6萬；新竹縣的「國瑞水產有限公司」未設置核備衛管人員，遭罰3萬元，另1件產品標示不合格，遭罰4萬元。

台中市「大縉冷凍水產有限公司」未設置核備衛管人員、遭罰3萬元、「御普企業有限公司」1件產品標示不合格，遭罰4萬元。

食藥署提醒，水產加工食品業者應確保製售產品符合食安法相關規定，GHP不符規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置核備衛生管理人員，涉違反食安法第11條規定，可依同法第47條處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰；貯存逾期食品，涉違反食安法第15條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

包裝食品未依規定標示，涉違反食安法第22條或第28條規定，違反食安法第22條規定者，依同法第47條可處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰，違反食安法第28條規定者，依同法第45條可處新台幣4萬元以上4百萬元以下罰鍰。