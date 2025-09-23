全球新冠疫情上升　疾管署估：國內在10月中升溫

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

國內第38周新冠肺炎門急診就診計2,184人次，較前一周下降16.5%。疾管署表示，雖然目前疫情處低點波動，但分析過去國內和鄰近國家流行趨勢，預計國內疫情在10月中下旬會開始上升，而疫苗也將在10月開打。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內目前主流變異株為NB.1.8.1，而全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲以外，各區署皆呈上升趨勢，日本、韓國、美國、加拿大近期疫情處高點，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應國際新冠疫苗接種建議調整以風險族群為導向策略，依今年6月12日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，自今年10月1日起新冠疫苗公費對象由出生滿6個月以上民眾調整為10類對象，並提供新冠Moderna LP.8.1疫苗與流感疫苗同步分2階段開打，除50歲～64歲無高風險成人於11月1日開打外，其餘9類對象均自10月1日起開打。

曾淑慧說，配合新冠疫苗接種政策調整，6歲～49歲的一般民眾10月1日起已非公費接種對象，目前提供的Moderna JN.1疫苗仍具保護效果，呼籲自10月1日起非公費對象者，仍可把握於9月28日前的機會安排公費接種，提升自我免疫防護，降低新冠中重症發生風險。

▲疾管署說明，今年流感和新冠疫苗開打資訊。（圖／疾管署提供）※點圖放大