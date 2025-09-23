今年首例「副傷寒」本土病例　20多歲外籍男性感染源待釐清

▲疾管署今公布國內首例副傷寒病例。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今日公布今年國內首例「副傷寒」病例，個案為北部20多歲外籍男性，曾有「印度」旅遊史，8月曾居住在台中市，潛伏期間都在國內活動，研判為本土病例，感染源待釐清。

疾管署表示，該個案6/24～8/7有印度旅遊史，8/7～9/1曾居住在台中市，8/24發病，出現腹瀉、發燒等症狀，9/10檢出副傷寒桿菌確診，目前已康復出院。衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案進行更詳細飲食等暴露史調查，3名同住接觸者皆無疑似症狀，並已採集糞便檢體送驗，3人皆檢驗為陰性。

根據疾管署統計資料顯示，今年截至9月22日止，副傷寒確定病例累計1例本土病例，2021至2025年本土累積病例數分別為1、6、26、3、1例，境外移入病例數分別為0、0、2、1、0例，其中2023及2024年境外移入病例感染國家分別為印尼、印度及柬埔寨各1例。

全球每年報告約216萬例副傷寒病例，其中1.4萬例死亡，多數為兒童；疫情以南亞為最高，占9成以上，其次為東南亞、西非及東亞，病例最多的國家為巴基斯坦、印度及尼泊爾。

疾管署提醒，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。