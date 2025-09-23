高血壓前「幸福感下降」　醫教4招護心：瑜伽、快走效果好

▲腦部、心臟運作息息相關，透過瑜伽、快走等運動有助維護心腦連線正常運作。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

一般人認為心臟負責輸送血液，大腦則掌管情緒與思想，不過台北榮總遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，其實心臟、大腦、內分泌等系統是協作團隊，每次心跳和呼吸，都是腦、心即時交換訊息的結果，每次心跳的間隔，便可能影響對疼痛、聲音的敏感度，運動如瑜伽、快走都有助維持心腦正常連線。

張家銘寫道，根據今年發表在國際知名學期刊《Trends in Neurosciences》的綜論，心臟和腦部隨時都在互動，例如許多人曾經歷「心裡緊張、身體先反應」的時刻，好比上台前心跳加速、手心冒汗，這就是心理壓力透過心臟傳遞的典型表現。

科學家將相關狀態分為「微狀態」及「次狀態」，前者持續數秒，例如突然驚嚇，而後者則延續數小時，甚至數天，像是考前焦慮或長時間工作壓力。若壓力長期無法舒緩，便可能進入「巨狀態」，導致高血壓、憂鬱症、焦慮症或心臟衰竭。

張家銘指出，女性在經期時，心跳與情緒會隨荷爾蒙波動而起伏，正是心理和心臟連動的例子，而男人也可從早晨血壓較高等現象，見證心理狀態會被心臟放大呈現。

疾病往往是這2顆「心」失衡的結果。張家銘寫道，研究顯示，高血壓患者在確診前幾年便可能出現幸福感下降或輕度憂鬱，而憂鬱症患者即使沒有心臟疾病，也常伴隨心率異常或血壓上升，證實心理留下的痕跡會烙印在心臟，反過來心臟異常也會侵蝕情緒。

要讓2顆「心」保持和諧，張家銘建議4招：

●規律運動：快走、慢跑、游泳或瑜伽，可增加心率變異度，強化自主神經彈性，降低高血壓、憂鬱風險。

●規律睡眠：避免長期睡眠不足，才能維持荷爾蒙平衡及心血管健康。

●深呼吸或冥想：短暫的深呼吸能刺激迷走神經，可助心跳放慢、血壓下降，快速恢復情緒穩定。

●善用穿戴式裝置：智慧手錶能監測心率變異、血壓與睡眠品質，協助提早察覺壓力影響，及早調整。