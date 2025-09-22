癌症手術有3種　醫解析何時該開刀、何時該觀察

▲癌友面對手術常感疑慮，但對於早期癌症，開刀往往療效顯著，不宜拖延。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

面對癌症手術，不少民眾會心生疑慮，甚至懷疑醫院想藉開刀賺錢。對此，腫瘤科醫師廖繼鼎指出，這類手術其實有3種情境，包括不需要開的刀、可開可不開的刀，與一定要開的刀，其中一定要開的刀是指沒有遠端轉移「M0」期癌症手術，這時開刀的5年存活率可超過9成，切勿遲疑。

針對癌症手術，林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書寫道，根據他行醫超過30年經驗，他認為手術可分為以下3情境：

●不需要開的刀。常見原因包括醫療體系因業績壓力而出現不必要手術，例如某些良性疾病，像是甲狀腺結節、乳腺纖維腺瘤、肝囊腫或腎囊腫，其實透過切片與追蹤即可安心；至於癌症，若已發展為遠端轉移的「M1」期，這時追求治癒性手術往往徒增創傷。

●可開可不開的刀。這是最灰色地帶，例如低劑量電腦斷層檢查出肺部小結節，連醫師的意見也常有分歧，他則認為患者的年齡、身體狀況與心理承受力是關鍵，若屬緊張型，無法忍受長期等待，決定在風險可控下手術以換來安心感，也是一種安全的選擇。

●一定要開的刀，主要是M0期癌症，也就是尚未轉移的早期階段，例如早期乳癌、大腸癌或肺癌，手術常是唯一治癒機會，5年存活率可超過9成，若拖延，恐錯過最佳治療時機。

廖繼鼎提到一名55歲女性，確診早期乳癌後，原本害怕手術，但後來決定開刀，術後恢復良好，至今超過7年未復發，顯示M0期癌症若可及早切除，往往能帶來長期存活。

此外，晚期癌症若出現腸阻塞、出血或壓迫神經等緊急狀況，則必須立即手術，目的在於保命或改善生活品質，而非治癒。

廖繼鼎提醒，病人面對手術時，不要被恐懼、權威推著走，應先釐清手術目的，並把問題寫下來，帶去診間諮詢，例如「我的腫瘤是M0或M1？」、「手術是否必須立即進行？」，唯有充分理解，才能做出最適合自己的決策。