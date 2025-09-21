柯文哲疑坐馬桶感染HPV　醫曝「機率低」：4地點比較危險

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

民眾黨前主席柯文哲臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染，疑似因馬桶清潔不良或長時間與地板、馬桶接觸所致。對此，醫師指出，皮膚型HPV確實可透過皮膚接觸傳染，但需要直接且有微小破皮的皮膚接觸，臨床上幾乎沒有坐馬桶感染的案例，「游泳池、浴室、溫泉、更衣室」，赤腳踩在潮濕粗糙的地面，皮膚摩擦產生微小破口，反而才有風險。

陳佩琪20日發文表示，HPV病毒感染其實這是先生自己診斷的，他在北所內沒手機，沒照相、也看不到傷口，就自己摸病灶，感覺起來有硬硬的一顆，就自我診斷是verruca（疣），通常醫生肉眼看看就能診斷，北所醫生也沒否定他的診斷，就拿乾冰幫他灼燒了三次。

對此，婦產科醫師蘇怡寧指出，HPV是人類乳突病毒的總稱，已知型別超過130種，每一種都有自己偏好的感染部位，有些愛長在手腳皮膚，有些專挑生殖器黏膜，但全部都叫HPV，名字一樣不代表性質一樣。

蘇怡寧解釋，平常說的皮膚疣，包含足底疣、手部疣、青春期疣、扁平疣等，其實都是HPV感染造成，只是型別屬於皮膚型，常見的長法是手指、腳底、膝蓋，甚至臉部，依據感染的型別不同，外觀可以是粗糙隆起，也可以是小顆平平的。

至於柯文哲疑似因為馬桶感染的可能性，蘇怡寧直言，皮膚型HPV確實可以透過皮膚接觸傳染，但需要直接而且有微小破皮的皮膚接觸，才比較容易感染。

但他提到，理論上馬桶座的表面乾燥光滑，病毒在這樣的環境存活時間短，且坐下去的皮膚通常是完整的，所以就算馬桶上曾經有人有皮膚疣，但能在上頭留下足以感染下一個人的病毒量其實非常低，臨床上幾乎沒有因為坐馬桶得到皮膚疣的案例。

相較之下，游泳池、浴室、溫泉更衣室，赤腳踩在潮濕粗糙的地面，皮膚摩擦產生微小破口，才比較有機會感染，但其實也不算非常常見，而且多半只是良性增生，不會導致癌症，所以大家不要隨便說在外面坐馬桶會容易傳染皮膚疣。