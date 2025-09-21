「老花眼藥水」效果超驚人？專家警告：恐增白內障手術風險

▲老花眼是一種老化現象，患者在近距離視物時會特別吃力。（示意圖，photoAC）

老花眼藥水真能告別視力模糊？歐洲白內障與屈光手術學會近期有學者發表了一款老花眼藥水，宣稱能有效改善視力困擾。然而，高雄長庚眼科教授吳佩昌卻提醒大家要小心，他擔憂長期下來可能造成「殺雞取卵」的負面效應，還可能導致日後進行白內障手術時面臨更大的挑戰。

綜合外媒報導，這項針對老花眼藥水的研究，共招募了766名志願者參與，並將他們分成三個實驗組。這三組分別接受不同濃度的Pilocarpine眼藥水治療，分別使用1%、2%與3%濃度測驗，參與者每天都得點二次，一次是早上起床，另一次是6小時後。研究發現，使用這款眼藥水後，大部分參與者的視力都有改善，可於視力表上辨識更多行字，且效果還能維持二年之久，這對於不想戴眼鏡，或不適合動手術的人來說，或許是個安全又有效的替代方案。

然而，高雄長庚眼科教授吳佩昌指出，Pilocarpine藥水原本是治療青光眼的老藥，主要用於降低眼壓，長期用下來，病人的瞳孔會縮得越來越小，且容易與水晶體產生沾黏，導致未來如果要動白內障手術會變得更麻煩。

吳佩昌解釋，即便實驗中這款老花眼藥水已稀釋濃度，但其核心原理還是靠「縮瞳」這種「針孔效應」來讓你看得更清楚，雖然視力暫時改善，可是這種方式並沒有真正放鬆眼睛的睫狀肌，反而持續用力緊繃，他認為用這種方式治療老花眼，根本是「殺雞取卵」。

吳佩昌表示，儘管尚無長達十年以上的長期研究結果，但基於醫學常理，長期用藥仍可能產生副作用。所以，他不太建議大家用這種藥水來解決老花眼問題，認為最簡單也對眼睛負擔較小的矯正方式，還是戴老花眼鏡。另外，也能透過手機拍照放大，或是使用AI智慧眼鏡當作輔助工具。



