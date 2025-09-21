ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

初期很像痣　醫揭「基底細胞癌」3大好發群：恐侵蝕眼鼻

記者趙于婷／台北報導

「基底細胞癌」是最常見的皮膚癌，病變細胞來自表皮基底層或毛囊最外層細胞。醫師指出，此癌症好發於「長者、膚色較淺者及男性」，80%發生於頭頸部，其餘部位則較少見，產生原因主要是陽光中紫外線的曝曬量，三價砷化物也是原因之一，初期表現很像痣，具光滑表面及擴張之微血管，若不治療會侵蝕鼻子、眼睛、骨頭。

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，基底細胞癌臨床表現最常呈現的類型是單一膚色或藍黑色結節（佔60%），發生在陽光曝曬的部位，像是臉部包括臉頰、鼻子、耳朵，大小約0.5～1.5公分。

當腫瘤逐漸擴大會形成滾邊樣隆起，中間常合併不規則潰瘍，俗稱「啃咬狀潰瘍」，藍黑色結節須和惡性黑色素瘤作鑑別。潘企岳說，臨床表現類型其次為表淺型病變（佔30%），大多產生在軀幹，呈現單一或多發性鱗屑性紅色斑塊，邊緣圍繞透明隆起顆粒。而表淺型病變須和皮膚原位鱗狀細胞癌（波文式症）作鑑別，兩者皆和砷化物有關。

治療方式依腫瘤大小、深度及部位而有所不同。潘企岳表示，主要為手術切除，可採用標準的廣泛性切除或保留較多組織的莫氏顯微手術，早期小病灶或不易手術者可以採用反覆刮除、電燒、冷凍治療及合併外用藥物，不論手術或其他方式，整體治癒率大於90%，術後應追蹤至少5年。

潘企岳提醒，基底細胞癌若不治療會逐漸擴大並侵蝕周邊深部組織器官，像是鼻子、眼睛、頭骨等部位，仍須提高警覺，臉部若發現不明腫塊，包括臉頰、鼻子、耳朵，腫塊甚至逐漸擴大容易潰爛應立即就醫，雖然較為罕見，基底細胞癌也可能發生在軀幹，身體若發現異常斑塊甚至不明黑色線條，也要儘早就醫排除惡性變化。

