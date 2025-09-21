眼睛疼痛紅腫需專業診治　防止傳染風險

▲眼睛若有不明原因的紅腫疼痛，應盡速就醫由專業醫師診治 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

上班族謝小姐，鼻塞、打噴嚏流鼻水、眼睛癢、流淚以為只是過敏，隨手拿家中平常的準備的眼藥水來舒緩不適感，沒想到不到二天眼睛出現紅腫、分泌物多、畏光、早晨甚至眼皮「黏住睜不開」的狀況，於是前往嘉義基督教醫院眼科就診，經醫師診斷為病毒性急性結膜炎，也就是俗稱的「紅眼症」，因家中有一位剛上小學的孩童，醫師提醒這類疾病傳染力強，一定要做好防護，以免在家庭、學校與職場快速擴散。

▲眼睛紅癢流淚？小心不是過敏 恐是「急性結膜炎」找上門 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院眼科主任莊超偉醫師表示，急性結膜炎的典型症狀包括眼睛紅腫、癢、灼熱感、流淚，以及分泌物增加。若是細菌感染，分泌物常呈現黃綠色；病毒感染則可能合併呼吸道症狀。他提醒，病人常形容「眼睛像卡砂子」、「目睭砧砧」，嚴重時會影響視線清晰度，因此千萬別自行判斷或拖延就醫。

莊超偉醫師指出，急性結膜炎多由病毒或細菌引起，透過「接觸傳染」最為常見。共用擦手毛巾、枕頭、眼藥水，甚至揉眼睛後接觸門把、玩具等公共物品，都可能成為傳染源。因此，校園、安親班、營隊等人群聚集的地方，常會爆發群聚感染，「一人紅眼，全班、全家都中鏢」的案例並不罕見。

▲眼睛不適最忌諱的是自行購買眼藥水，應及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥（圖／嘉義基督教醫院提供）

病毒性結膜炎多以症狀緩解與支持性療法為主；細菌感染則需使用抗生素眼藥治療。莊醫師強調，最忌諱的是自行購買眼藥水，因為有些眼藥水含類固醇，雖能暫時改善症狀，過度使用可能造成眼壓上升或免疫抑制，恐導致青光眼或感染加重。正確做法是出現症狀時及時就醫，由專業醫師診斷並精準投藥。

不少民眾會把急性結膜炎與過敏性結膜炎混淆。莊超偉說，過敏性結膜炎常發生在換季或花粉季，伴隨鼻子過敏，但並不會傳染。若眼睛紅癢且分泌物透明、同時出現鼻塞、打噴嚏，多半是過敏問題；若症狀急劇、伴隨黃綠色分泌物，則更可能是感染性結膜炎。

▲嘉義基督教醫院眼科部莊超偉醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

醫師再次提醒，眼睛若有不明原因的紅腫疼痛，或症狀超過一週未改善，請盡速就醫由專業醫師診治，避免拖延導致傳染更多人或引發後續併發症。急性結膜炎雖然常見，但只要落實日常預防，養成良好衛生習慣，就能大幅降低感染風險，讓雙眼保持健康明亮。