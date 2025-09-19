陰莖增大害命　衛福部擬修法加嚴管制：限定施術醫師資格

▲醫美事故頻傳，衛福部喊話要修法「加嚴管理」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

醫美衍生相關事故案件頻傳，醫師搶做醫美恐成亂象源頭。衛生福利部今（19）日證實將要出手「加嚴管理」，研擬修改《特管辦法》，評估將納管醫美處置項目增加，且施術醫師資格也要加嚴限制。另一方面，病團喊話全面公開醫師違規、懲戒及改名紀錄，衛福部也強調，如果能克服懲戒資料分散在各縣市政府的技術問題，就可以討論比照「狼醫查詢平台」公布紀錄。

國內醫療環境血汗，救命科別醫師辛苦、風險高，讓年輕醫師不願投入，甚至有醫師完成PGY訓練後，放棄專科醫師訓練，直接至醫美診所任職的「直美」風潮，被笑稱「救命不如救醜」；但是近期也發現醫美引發的醫療事故不斷發生，接受電波拉皮鎮靜麻醉猝死、做陰莖增大術後暴斃。有專家認為問題在於「只要有醫師執照就能做醫美」，應該將美容醫學納入次專科建立訓練與考核機制，做好把關。

現行衛福部《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，目前針對醫美採取分級管理，注射、光電與美容醫學手術各有規範，其中僅針對削骨、抽脂、拉皮、隆乳等8類高風險手術明訂專科醫師資格。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，近期幾件醫美事故發生後，衛福部已經規劃要全面加嚴管理，包含限制醫師資格，提升訓練時數、案例要求數，符合資格才可以施作；其次，納管醫美處置項目也將討論增加，且不僅是人員，也要將診所、醫院責任納入。

劉玉菁表示，具體內容要等到政策比較明確之後，才會再對外來說明，但是加嚴管理的方向是肯定的。至於納入次專科，衛福部認同醫美醫師的資格跟訓練要加強，但不會是只有把人員列次專科這麼簡單，還是要有一整套的管理機制，因此透過特管法修法，讓制度更全面。

近期陰莖增大術患者喪命的執刀醫師多次違規且有改名紀錄，台灣病友聯盟理事長吳鴻來直言，現行醫事人員查詢系統僅能看到醫師科別與執業地點，若醫師更名甚至改姓，民眾根本難以辨識，對於已定讞或案情明確的個案，應有公開機制。

劉玉菁回應，目前並沒有特別建立一個平台公開曾有不良紀錄者，她也坦言，即使是現有的「醫事人員性別事件資訊專區」（狼醫平台），也因各縣市公報分散、資料未整合，仍有技術瓶頸；但如果能克服技術問題，未來包含醫美疏失等違規醫師懲戒紀錄，也可比照性平事件公開。