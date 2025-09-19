徐超斌來不及完成南迴醫院辭世　石崇良：提升偏鄉醫療不讓他失望

▲超人醫師徐超斌離世。（圖／取自南迴基金會臉書）

記者洪巧藍／台北報導

一生為南迴地區醫療奉獻，規劃籌設興建南迴醫院的「超人醫師」徐超斌今日傳出病逝消息，享年58歲。與徐超斌熟識且同為急診出身的衛福部長石崇良受訪難掩惋惜之情，知道徐超斌跟病魔奮戰很久，幾度病危，但都撐了過來，一直也很想找時間探望，卻傳來如此噩耗，可惜沒有機會再跟他說話。希望他在天上繼續庇佑南迴人民的健康，政府也會努力提升偏鄉醫療，不讓他失望。

台東南迴地區地處偏遠，超過100公里沒有一家醫院，排灣族出身的徐超斌7歲時經歷妹妹因「來不及」就醫而在途中枉死，發願成為醫師。他成為醫師後回到家鄉台東縣達仁鄉衛生所服務，卻在39歲盛年，因積勞成疾中風病倒，這使他更堅定要為南迴醫療發聲，2011年底發起籌建南迴醫院的願景。

徐超斌在2019年被診斷出鼻咽癌第四期，讓他決定先行實現夢想，2023年6月28日成立南迴診所，提供定點門診與居家醫療，為偏鄉居民點亮希望，但徐超斌的病況不見好轉，今日傳出病逝消息。

石崇良今日受訪談到徐超斌，感念他在台南奇美醫院完成急診醫師訓練之後，便返鄉服務，一直待在台東，曾擔任衛生所主任，且服務完也沒有離開，而是繼續在當地開診所，在南迴服務病人，也因此感受到民眾醫療的需要，成立南迴基金會，希望籌設興建醫院。

也因為準備蓋醫院，石崇良幾度和徐超斌見面討論，石崇良笑說，徐超斌口才不是很好、話也不多，但真的是有理想，為了一個理念堅持到底的人，讓他很是感動。

石崇良表示，自己曾告訴徐超斌，以一人之力要成立醫院，很辛苦，即使用基金會也不容易，因為就人口數跟醫療人力而言，很難再去成立一個醫院。

但也因為徐超斌的想法，促使大武地區醫療提升計畫的產生。石崇良表示，當時衛福部正在評估擴大南迴緊急醫療中心，和台東市政府討論後，另外擇一塊較大的地，重新興建三層樓、新的大武衛生所跟緊急醫療中心，並擴大科別，由台東馬偕醫院、台東基督教醫院、高醫及奇美醫院大家一起協助，擴大衛生所功能。

石崇良說，目前大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心不僅24小時運作，具備有夜間跟假日急診功能，並提升設備，包括內視鏡、超音波和遠距醫療等，已像把衛生所慢慢提升至有一個小型醫院具備的功能。

今天聽到徐超斌病逝消息，石崇良無奈說「我知道他跟病魔已經奮戰很久，幾度也都很嚴重病危，但他也都撐過來了。我一直想找時間探望他，但現在卻沒有機會再跟他說話了。」石崇良強調，衛福部會繼續努力提升偏鄉醫療，一定不讓他失望。