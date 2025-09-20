大谷翔平前翻譯爆嗜賭　醫揭「賭癮4大風險職業」：體育圈最高危

▲美國職棒道奇隊球星大谷翔平（左）曾遭涉賭的前翻譯水原一平（右）牽連而受非議。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

美國職棒球星大谷翔平前翻譯水原一平涉賭、竊盜，曾引發全球關注，對此醫師說，賭癮高風險有4大職業，運動產業人員名列第一，可能是投注運彩便利，加上圈內風氣興盛，使其成為最容易深陷困境的族群，另金融與證券業者、軍人及博弈產業人員，均屬上癮高危工作，顯示職業屬性對賭癮成形有巨大影響。

根據報導，水原身為大谷貼身翻譯，2人曾形形不離，場外也有交情，未料竟竊取大谷1700萬美元用於償還賭債，後因銀行詐欺、稅務申報不實被起訴，2024年在庭上公開道歉並達成認罪協議，最終遭判處4年9個月聯邦監禁，顯示即便並非職業運動員，僅因身處運動產業核心，仍可能沉淪賭海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲水原涉嫌竊盜大谷存款以償還賭債 。（圖／達志影像／美聯社）

北市聯醫松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋說，除運動產業人員，金融與證券業者習慣操作高風險投資，相對一般人更容易將賭博視為延伸；軍人則因長時間處於高壓氛圍，為尋求宣洩，故以賭局排解壓力；至於博弈產業人員，則屬近水樓台，長期暴露於投注環境，上癮風險也升高。

此外，劉書瑋特別提到台灣科技業工程師這項職業。他表示，工程師雖非典型的高危險群，但因多為青壯年男性，且在台灣較易取得充裕資金與高信用度，若於求學階段已接觸賭局，難免有人在步入職場後逐漸失控，不得不就醫。

國內曾多次討論開放觀光賭場未果，有一說堅稱「有賭場，賭癮會更嚴重」，但劉書瑋認為，是否設置合法賭場並非決定性因素，真正影響關鍵在於金流及遊戲的可近性，只要線上博弈平台與虛擬貨幣流通愈便利，賭博問題便愈容易擴散。

針對各國好賭現況，劉書瑋則說，有文獻指出，各國嗜賭症盛行率多落在1%至2%區間，台灣鄰近以澳門的2.1%最高，也是全球第一，前10名依序為澳門、瑞典、澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、芬蘭、英國、挪威、美國。

至於台灣，至今只有1989年一次全國性調查，盛行率僅0.44%，不過劉書瑋指出，從博弈門診的經驗來看，從最初每周僅2天開診，目前已擴增為周間天天有診，顯見民眾需求增加，國內30年多前的統計數據恐已無法反映現實。

劉書瑋也說，台灣賭癮戒治相關資源太少的問題亟需正視，例如目前博弈門診的患者來自全台各地，不少人遠從台南、高雄、台東、屏東北上，每次就醫都是負擔，對於推廣嗜賭症的認知與治療明顯有障礙，若無法補上此缺口，未來恐難有效因應這股持續升高的威脅。