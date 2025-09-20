全台唯一博弈門診收治人次5年翻3倍　嗜賭症害20歲患者賠億元

▲台灣賭癮人口多年無詳細統計，但博弈門診就診人次近年快速增加，嗜賭症問題不容忽視。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

小賭怡情，但台灣賭風攀升快，各界須警惕。全台唯一博弈門診統計，在2020年時，1年約300人次就醫，去年卻已破千，5年間成長逾3倍；醫師說，嗜賭症病人「欠債百萬是基本盤」，有年僅20歲的患者，在台中賭局一晚便輸掉幾百萬，賭損累計破億，也凸顯賭癮若未介入，恐重創民生經濟。

台北市立聯合醫院松德院區在2020年開設國內唯一博弈門診，針對嗜賭症，成癮防治科主治醫師劉書瑋說，台灣缺乏賭癮人口大規模統計，但博弈門診在近5年間就醫人次大幅增加，相關問題值得重視，而近年賭癮上升的原因，則應與線上賭博日益普及有關。

劉書瑋指出，近年跨國平台與代理制度興起，線上博弈可透過海外伺服器以代幣形式下注，後於地下市場或LINE社群換現金，形成政府機關難以追查的黑市金流，也吸引更多人投入，而目前最受歡迎的遊戲是百家樂，每局1分鐘內決勝負，民眾可在短時間投入巨額，卻也可能快速賠光。

除了百家樂，其他花招如體育博彩、釣魚遊戲、麻將與同步台彩的數字盤等，也各有不少支持者，不過劉書瑋說，由於部分玩家懷疑系統演算法會「先給甜頭後收回」，因此臨床可觀察到實體賭局在疫情後有回溫跡象，現在是線上賭、線下賭都熱鬧。

針對賭癮嚴重性，劉書瑋提到，有一名年僅20歲出頭、家境優渥的男性個案，在地下賭局一晚可輸掉數百萬元，累計賭損金額超過1億元， 家人憂心下帶來門診，但本人始終認為這只是「暫時問題」，缺乏治療動機，後來也沒再來就醫。

劉書瑋坦言，這類個案往往交友複雜，且牽涉家庭結構問題，單純以醫療介入難以奏效，不過一般民眾的狀況未必如此棘手，透過日常的簡易評估，將有助預防賭癮惡化。

針對簡易自我評估，劉書瑋說明，若輸錢後有強烈想翻本的追輸心態，或因賭博導致工作表現下降、家庭失和，或必須要下注大筆金額才能產生快感，或不能賭時會感覺焦躁、不安，或選擇為了賭博而隱瞞、說謊，都是確診的重要依據，民眾可多參考。

劉書瑋也說，根據臨床經驗，至少有一半的嗜賭症患者合併焦慮或憂鬱，甚至可能合併躁鬱或思覺失調，所以若本身或親友察覺賭癮不輕，想自行靠意志力戒癮，難度會相當高，最好尋求醫療專業諮詢。

針對治療策略，劉書瑋則說，目前強調「戒治與減害並行」，若短期難以完全停止，可透過密集追蹤、調整就診頻率、鼓勵參加團體認知行為治療等方式，至少降低頻率與金額；藥物方面，根據統合分析，「納曲酮」是目前最穩定的選項，可有效減輕賭博症狀，雖屬適應症外使用，但臨床已逐步採納。

此外，劉書瑋指出，近年松德團隊積極探索「重複經顱磁刺激（rTMS）治療」改善嗜賭症的效果，初步顯示部分接受治療者症狀明顯減輕，目前仍與台北榮總腦影像團隊進一步分析中。

劉書瑋強調，嗜賭症復發是常態，根據國外經驗，未治療個案在1年內有6成會再度賭博，但接受治療可降至3成，關鍵在於早期辨識、積極介入，以及建立更完善的支持網絡。