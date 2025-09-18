台大院長推3方法解人力荒　醫直呼「反感」：勿以台大看天下

▲台大醫院提出派醫師進駐北市聯醫，遭到醫師反對。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院院長余忠仁上任後，針對醫護人力短缺提出3大解方，包括「開放外籍護佐、高薪聘回流醫師和台大內急診醫師進駐台北市立聯合醫院」。不過卻遭到聯醫醫師反感直言「勿以台大看天下」。他認為，這是相當不受尊重的安排，呼籲聯醫尊重自己的基層。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇直指，真的不知道可以用什麼場合勸前輩，勿以台大看天下，如何實質提升本土護理人員福祉是難題，但馬上考慮引進外籍，這個叫做開戰場，「到時候外籍護佐來台發展一段時間也喊著要維護權益，看你怎麼辦？」

而針對「高薪聘回流醫師」，姜冠宇直言「我是不知道可以高薪到哪裡去」，奉勸年輕醫師切勿中「三倍累換兩倍薪水」之計。他強調，醫師是非常自由的職業，現在的年輕醫師你不給他足夠的私人與家庭時間，他是絕對會走的，因為相同等級的薪水，在有自費服務單位都太好找了。

至於台大內急診醫師進駐台北市立聯合醫院，姜冠宇說「我身為聯醫員工，自己看了其實會反感」，分級醫療最重要的是尊重不同醫院特色與體制，不是你可以以醫學中心之姿，干預其他醫院人事，這以公司治理的角度看來譬喻，就是「空降」。

姜冠宇強調，派駐台大醫師到聯醫急診與其他單位，真的會有一些不好的聯想，鄭重向聯醫體系提醒，這是相當不受尊重的安排，呼籲台大醫院與聯醫長官慎重考量，沒有道理以分級醫療之名，跨體系安插人事，為促進病人穩定就醫和提升醫療人員福祉，醫院與醫院之間是合作關係，是對等關係。