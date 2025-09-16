三總完成《華盛頓外科學》全書中文化　用母語就能學習權威新知

▲國防部軍醫局局長蔡建松構想與支持下，三軍總醫院外科部完成國際經典外科專書《華盛頓外科學手冊第九版》最新版中文化。（圖／三軍總醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

《華盛頓外科學》自問世以來，即為國際間外科領域的重要參考書籍，三軍總醫院外科部集結全體主治醫師群，耗時1年多完成最新版《華盛頓外科學手冊第九版》全書中文化，讓醫學生、醫師與相關醫事人員可以用母語直接吸收最新且權威的外科知識，為一大創舉。

《華盛頓外科學》內容涵蓋從基礎外科原則、各系統外科疾病之診斷與治療，到手術技巧與臨床決策等完整知識體系，為外科領域重要參考書籍。此次翻譯計畫在台灣外科醫學會理事長同時也是國防部軍醫局局長蔡建松的構想與支持下，由三軍總醫院外科部統籌，結合各專科主治醫師的臨床經驗與專業領域完成全書中文化，並於今日舉辦新譯本發表會。

蔡建松受訪指出，新版教科書反映時代進步，包含新科技、新的治療，也可能因為出現新的分科，會增加新的內容，例如在這一版納入統計學、研究設計，心臟外科增列血管腔內治療等，內容更新相當廣泛。談到其中最大挑戰，他認為在於每個人翻譯速度、習慣用語與風格不同，參與同仁多達60多位，需透過嚴謹的多次校稿，確保專有名詞與內容的一致性。

▲三軍總醫院舉辦《華盛頓外科學手冊第九版》最新版的中文版翻譯發表會，向全國醫療專業人員與社會大眾介紹這本臨床外科重要工具書。

外科領域醫師近幾年來面臨年輕醫師不願投入、人力缺乏等問題，被問及外科醫師應該要如何傳承？蔡建松分析，這幾年外科醫師人力雖然還沒有那麼足夠，但已經有看到改善，主要是因為國家政策調整、各醫院努力改善環境，其實這一本書籍翻譯，也是友善職場或教育環境改善的部分。

三總表示，為確保專業性與精準性，每一章節皆由對應領域的主治醫師親自審譯，並參照台灣臨床實務作適切調整，兼顧國際觀與在地化。此書的出版，不僅是醫學知識的翻譯，更是外科經驗與智慧的傳承，對提升國內外科醫療品質具有深遠意義。

三軍總醫院外科部盼藉由此次新書發表，促進專業知識的交流與推廣，使外科學習者與臨床醫療團隊在診斷與治療上能更精準、有效，最終惠及更多病患，實現醫學教育與臨床照護的雙重進步。