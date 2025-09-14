吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃：毒性增加

▲藥師提醒，柚子容易和藥物出現交互作用。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

下個月就是一年一度中秋節，「柚子」是應景食物，但可要小心跟藥物交互作用。台北市立聯合醫院藥劑科藥師李篤生指出，許多人以為間隔2小時即可，但柚子的酵素抑制效果可持續數小時至2～3天，研究顯示，吃一顆柚子或喝200ml汁，4小時內影響最大，24小時後仍有餘效。他也進一步列出10類藥物要特別注意。

李篤生說明，柚子富含維生素C和纖維質，有助消化和增強免疫力，但若正在服藥，需特別小心，因為柚子可能影響藥效，甚至帶來健康風險，因為柚子含有呋喃香豆素（furanocoumarins），會抑制人體肝臟和小腸中的CYP3A4酵素，影響藥物代謝，導致藥物在體內停留過久，血中濃度升高，增加副作用風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例如降血壓藥可能導致血壓過低，降膽固醇藥可能引發肌肉損傷，嚴重時甚至造成心律不整或腎臟問題。須特別留意的是，台灣文旦柚子與葡萄柚同屬柑橘科，交互作用相似，中秋節食用頻繁，更需注意。

李篤生也進一步列出以下10類常見藥物，大多是慢性病常用藥，交互作用可能輕微到嚴重，不同人體質也會有差異，若正在服用的是這些藥，建議先查藥品說明書或問醫師藥師。

1.降膽固醇藥（如atorvastatin、simvastatin、lovastatin）：可能引起肌肉疼痛或損傷。

2.降血壓藥（如nifedipine、amlodipine）：血壓過低，導致頭暈或低血壓。

3.抗凝血藥（如warfarin）：增加出血風險。

4.免疫抑制劑（如cyclosporine）：用於器官移植患者，可能導致藥物過量毒性。

5.抗心律不整藥（如amiodarone）：心跳異常加劇。

6.抗組織胺藥（如fexofenadine）：效果降低。

7.鎮靜劑（如diazepam）：鎮靜作用過強，影響注意力。

8.壯陽藥（如sildenafil）：血壓驟降風險。

9.抗癌藥（如ribociclib）：毒性增加。

10.其他如抗癲癇藥（carbamazepine）或抗愛滋藥。