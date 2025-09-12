國健署核准加熱菸10月上市　民團批「違法放行加味菸」涉圖利

▲ 董氏基金會怒批，國健署通過「加味」加熱菸違法圖利廠商。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

加熱菸上市成定局！國健署今（12）日宣布有1家加熱菸業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效。董氏基金會怒批，國健署通過「加味」加熱菸，公然違背《菸害防制法》第10條立法目的，質疑此舉圖利菸商，且加味加熱菸極易吸引年輕人使用，恐造成不可恢復性的傷害，疾呼監察院應該主動介入調查。

國健署日前通過2家加熱菸業者審查，今（12）日進一步宣布其中1家業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效，也就是說，只要業者時程上可配合，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，《菸害防制法》於112年修正時，於第10條明文規定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，然而國健署不僅在兩年內遲遲未能公告菸品禁止使用之添加物列表，反而於近日通過「加味」加熱菸（包括含有花香藍莓口味或薄荷口味之加熱菸），公然違背《菸害防制法》第10條立法目的、更無視立法院於修法期間要求、國健署署長答應應全面禁止「所有」加味菸之承諾。

林清麗怒批，世界衛生組織今年主軸就是各國政府應該禁止加味菸品，目前歐盟全數禁止，美國近期通過禁止除了薄荷以外口味的加味菸品。針對國內開放加熱菸一案民間團體已經退讓到退無可退，現在竟通過包含加味加熱菸品項在內的上市核定，民間團體此刻的心情只能說「哀莫大於心死」。

林清麗無奈表示，我國以健康台灣為政策主軸，卻迄今未公告禁止加味菸，等同為加味加熱菸放行鋪路，圖利菸商、損害民眾健康權益，先開後禁不應成為選項，加味加熱菸先上市，對年輕人的影響即已造成，這是不可恢復性的傷害，根本覆水難收執行困難且恐造成黑市氾濫。

董氏基金會重申三大訴求，包括請政府立即以緊急命令暫緩加味加熱菸上市許可；依法公告「菸品除菸草原味外，禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷或其他天然或人工調製口味之添加物」；禁止IQ*S系列加熱菸在台公然違法上市；也疾呼監察院應該主動調查此案。