加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

▲加熱菸首家業者通過核定將上市，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國健署日前通過2家加熱菸業者審查，今（12）日進一步宣布其中1家業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效，也就是說，只要業者時程上可配合，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。國健署也強調，上市後中央與地方政府將合作執行稽查專案，加強加熱菸的監管。

國民健康署表示，菸害防制法於112年3月22日修正施行，包括全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品（如加熱菸），增訂健康風險評估審查機制，審查通過始得製造、輸入、販售。國健署經過長達2年半審查，7月29日宣布2家業者、共14品項申請案經審查結果予以「有條件通過」核定函。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署菸害防制組組長羅素英表示，衛福部秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標，經邀集毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等領域專家組成審查會，逐案審查申請案件，今日完成其中1家業者，8品項菸草柱及其3款組合元件最後上市前文件核定，將於今年10月11日生效。

羅素英指出，只要業者準備時程配合得上，10月11日就可以正式上市販售，但還是要看業者實際準備狀況。至於另一家業者的6品項菸草柱及其2款組合元件，也在進行法制程序中，預期時間上應該也差不多。

羅素英強調，未來加熱菸上市後，將透過中央與地方政府合作執行稽查專案，包含源頭管理、販售通路（包含禁止販賣給孕婦及未滿20歲之青少年）、加強取締青少年違法使用加熱菸等，強化保護兒少，並採取神秘客等方式監測業者落實情況，定期公布查獲的違規案件。

國民健康署表示，許可內容也包括要求業者需定期委託公正第三方進行並提交上市後監視及管控機制報告，提供盛行率及易感族群調查、不良事件、新發生成癮資料、國外風險資訊調查、未滿20歲及初次使用相關數據等，且製程有任何調整，均須重新送審。若業者未能履行依法應遵守辦理的事項，最重可廢止原核定。

國健署提醒，未經國內核准通過之加熱菸及其組合元件，仍不能攜帶入境。任何型式的菸品皆有害，國健署提供多元戒菸服務，全台約2,700家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），提供專業戒菸服務，也可撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363，或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫，並提供戒菸相關資訊，陪伴早日擺脫菸癮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！