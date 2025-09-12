橘皮組織不是胖才有！　醫揭「7大原因」害的

▲橘皮組織令許多女人苦惱。（示意圖／AI製作）

不少女性都有橘皮組織的問題，凹凸不平的皮膚雖然對健康沒有危害，但卻影響外觀，讓人沒自信。橘皮組織是因皮膚的外觀表現不平整，如同橘子皮似的，因此被稱為橘皮組織，也有人稱為橙皮紋，其正確的醫學名稱是「蜂窩組織」。

橘皮組織稱為蜂窩組織 7個難以運動部位最容易出現

根據統計指出，青春期之後，約有80％～90％的女性，都有程度不等的橘皮組織，橘皮組織在醫學上稱為蜂窩組織（cellulite），多半發生在臀部、臀腿交界處、大腿內外側、手臂蝴蝶袖處、腰部、腹部及乳房等，難以運動到的部位，這些部位脂肪過度堆積，加上皮膚彈性不佳，使皮膚組織的結構排列不平均，因而使得表面產生凹凸不平，如此不平滑的外觀，看起來就像與風乾的橘子皮一樣難看。

皮膚科醫師歐佳嵐解釋，因為女性較多真皮下組織膠原纖維是垂直走向，結構較為薄弱，當存在肌膚皮下的脂肪細胞體積開始擴增時，會往皮膚表層凸出，而垂直的纖維組織則將皮膚往下拉，造成皮膚表面呈現不平整的樣態。

橘皮組織分成4等級 第2級已影響美觀

橘皮0級：不論是躺著、站立，甚至是用手擠壓、揉捏身體肥胖處，皮膚都呈現平滑無皺褶的狀態，表示體型保養得很好，繼續保持。

橘皮1級：皮膚外觀看起來很平滑，但是只要稍加用力揉捏大腿及臀部等肥胖部位，便會看見橘皮狀，代表身體已經開始慢慢出現橘皮組織。

橘皮2級：身體躺平時看不出有橘皮的狀況，不過站立時，某些部位卻出現難看的凹凸皺褶，此時要注意橘皮組織已經影響身材美觀了。

橘皮3級：不論躺下或是站立，都可以明顯看出皮膚難看的凹凸皺褶，代表橘皮分布已經嚴重到必須好好正視問題的地步。

瘦子也會有橘皮組織 缺乏運動、久坐不動都是主因

引起橘皮組織發生的因素相當多，包括先天或後天性肥胖、年紀越大皮膚彈性越不好、體質因素、久坐不動、抽菸、女性荷爾蒙失調、懷孕等，都可能形成程度不等的橘皮組織。

而且，別以為瘦就不會被橘皮組織盯上，歐佳嵐表示，雖然肥胖者比較容易出現橘皮組織，但事實上，臨床上看到許多身形纖瘦的女性，因為長期缺乏運動、久坐不動，局部血液循環不佳，也很容易出現局部性肥胖，無法抵擋橘皮組織的攻擊。

