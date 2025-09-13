「柚子、優酪乳一起喝會中毒」再上謠言榜　6類藥物才要避開吃

▲中秋節必吃柚子，但要注意和藥物的交互作用。（示意圖／本報資料照）

記者洪巧藍／綜合報導

中秋節將至，相關食安謠言又再度浮現，例如「柚子配優酪乳會中毒」，毫無醫學依據卻因反覆轉傳讓人誤信；其實吃柚子要當心的是和藥物的交互作用，根據藥害救濟基金會資料，有使用6種特定藥品應該避免吃柚子，否則可能增加藥物副作用或毒性發生的機率。

根據TFC台灣事實查核中心最新公布9月第一週闢謠TOP10，中秋節常見的飲食謠言再度浮現，例如「柚子配優酪乳會中毒」，毫無醫學依據卻因反覆轉傳讓人誤信。

根據食藥署闢謠專區內容，柚子、香蕉及優酪乳一起食用並不會導致中毒，但柚子富含較多纖維質比較不容易消化，吃太多容易造成腹脹或腹瀉。此外，因優酪乳富含蛋白質，腸胃道比較敏感的人，若同時與富含纖維質的香蕉和柚子一起食用，可能會導致腸胃短暫不適，建議民眾分開食用。

事實上，食用柚子更需注意與自身服用藥物是否會產生影響。根據藥害救濟基金會資料，柚子和葡萄柚皆含有豐富的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，會抑制人體用來代謝特定藥物的酵素，當其無法發揮作用時，人體分解藥物之速度會減慢，延長藥品在體內停留的時間，或導致血液中的藥物濃度異常升高，就像服用過量藥物一樣，進而產生副作用。

▲柚子恐與6種藥物產生不良反應。（圖／取自藥害救濟基金會網站）※點圖放大

藥害救濟基金會整理常見且影響較鉅之藥品：

1、史他汀類降血脂藥（atorvastatin、lovastatin、simvastatin），可能增加肌肉痛、深色尿、肝毒性等不良反應的風險。

2、鈣離子通道阻斷劑降血壓藥（amlodipine、felodipine、nifedipine、verapamil），可能增加低血壓、心跳過快、周邊水腫等不良反應的風險。

3、鎮靜安眠藥（diazepam、midazolam、triazolam、buspirone），可能增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應的風險。

4、抗心律不整藥amiodarone，提高藥物血中濃度，使毒性增加。

5、免疫抑制藥cyclosporin，可能增加頭痛、電解質不平衡、血壓增加、癲癇、腎毒性等不良反應的風險。

6、抗癲癇藥carbamazepine，可能增加藥物過敏的風險。若服藥後發生紅疹（搔癢或水泡）、嘴唇腫、發燒、喉嚨痛（吞嚥困難）、口腔潰瘍、眼睛不適（紅腫或灼熱感）的藥物過敏早期症狀，應立即回診就醫。

北市聯醫陽明院區藥劑科藥師李篤生提醒，許多人以為柚子和藥物間隔2小時即可，但柚子的酵素抑制效果可持續數小時至2-3天。研究顯示，吃一顆柚子或喝200 mL汁，4小時內影響最大，24小時後仍有餘效。因此，不論間隔多久，最好避免併用，特別是長期服藥者。若偶爾想吃，少量為宜並諮詢專業人士，優先選擇蘋果、香蕉等水果。