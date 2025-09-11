偏頭痛7成是青壯年　止痛藥「每周用超過2天」當心成癮、慢性化

▲台灣頭痛學會、台灣年輕病友協會偏頭痛衛教記者會，邀請藝人邵雨薇（左）擔任偏頭痛衛教大使。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「偏頭痛」已經被世衛列為全球第二大失能原因，推估台灣約有200萬人深受困擾。醫師指出，偏頭痛並非一般頭痛，有明確診斷標準，且會反覆發生，嚴重時病人會痛到必須暫時中斷生活與工作。許多人會想靠止痛藥解決偏頭痛，甚至有想靠喝咖啡緩解的迷思，事實上必須急性緩解、預防治療並重，特別是止痛藥每周不要吃超過兩天，避免藥物成癮、頭痛慢性化的問題發生。

台灣頭痛學會、台灣年輕病友協會今（11）日舉辦衛教記者會，邀請藝人邵雨薇擔任偏頭痛衛教大使，呼籲企業共同響應「偏頭痛友善職場指南」，為受疼痛所苦的上班族打造更友善的工作環境。台灣頭痛學會理事長、光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百指出，偏頭痛不是一般頭痛，而像一場無聲的腦內地震，它會週期性的反覆發作，也常會無預警地發生，嚴重時病人會痛到必須暫時中斷生活與工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊鈞百說明，偏頭痛是具有明確診斷標準的疾病，包括頭痛持續4至72小時、至少具備單側、搏動性、中重度疼痛或日常活動會使頭痛加劇等兩項特徵，且發作時伴隨噁心嘔吐或畏光怕吵等症狀。若要快速診斷，如果頭痛伴隨噁心、頭痛造成失能、頭痛覺得光線刺眼，這3個有2個中，很可能就是偏頭痛。

根據統計，女性發生偏頭痛機率是男性的3倍，更是15至49歲女性失能的主因，且偏頭痛不僅影響生活品質與經濟生產力，病人得憂鬱症、焦慮症的機率可達正常人的5倍，還容易因功能障礙、活動減少而導致過重或肥胖。

偏頭痛忍一忍就過？楊鈞百說，民眾對偏頭痛仍有許多錯誤認知而常用錯誤的方式緩解，以為自行吃個止痛藥、喝咖啡，甚至先來客速食套餐等迷思，實際上，咖啡因確實有急性緩解的作用，但過度依賴則會導致偏頭痛加劇或反彈性頭痛；濫用非專一性止痛藥更會產生「藥物過度使用頭痛」反而使病情雪上加霜。

▲疼痛暨神經醫學專家、神內醫師陳韋達。（圖／記者洪巧藍攝）

一森診所疼痛醫學中心院長、陽交大醫學院神經內科教授陳韋達表示，偏頭痛治療需要「急性緩解」與「預防治療」並重，急性緩解主要是止痛藥物，依照不同程度疼痛分層使用不同的藥物，且疼痛發生時越早用藥越有效，建議在黃金1小時內用藥，等到痛到頭皮麻、頸痛，此時中樞神經敏感化，再吃藥就無效；另一個重點是急性緩解藥物需限制每星期不要超過兩天，才不會藥物成癮、頭痛慢性化。

陳韋達指出，針對一個月偏頭痛超過4天，或生活工作受嚴重影響及急性治療效果不佳的病人，建議考慮「預防性治療」，透過定期使用預防性藥物，可以讓偏頭痛發作次數減少、痛的程度降低。

有的病人會擔心預防性用藥是不是要一輩子使用，陳韋達解釋，一般建議持續治療6到12個月，讓大腦慢慢穩定下來。若偏頭痛發作頻次漸漸降低，就可以跟醫師討論逐步減藥甚至停藥，若貿然中斷治療可能會使症狀加劇。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿強調，台灣偏頭痛族群中約七成是18-50歲的青壯年族群，為台灣青壯年族群的主要健康負擔之一，且其造成的勞動力流失更是一個嚴重的社會議題，因此我們推動偏頭痛友善職場，希望透過環境營造讓偏頭痛病人獲得理解與支持，減少因病影響工作表現的情況，這不僅是人道關懷，更是減少社會經濟損失的重要策略。