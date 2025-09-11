ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

寶寶發燒先別慌　醫揭「6大危險徵兆」才需就醫

▲▼兒童,嬰兒,寶寶,死亡,命案。（圖／示意圖／達志影像）

▲醫師提醒，嬰兒發燒可觀察活動力，不需頻繁就醫。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少家長半夜遇到小孩發燒，都會緊張的反覆就醫，但醫師指出，其實只要觀察小孩活動力尚佳、還可飲食，沒有危險症狀，就不需要頻繁看醫師，建議可以留意「小於3個月的嬰兒發燒、退燒後活動力不佳、食慾很差、意識不清、抽搐、呼吸急促」等症狀，這些情況才有急迫就醫需要。

台北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師洪裕發指出，體溫升高的原因，常常是因為病毒感染，引起發炎反應讓體溫升高，有時發燒會伴隨寒顫、四肢末梢血管收縮造成冰冷、嘴唇發紫，上述症狀都只是發燒時身體體溫設定點升高時的正常生理反應，但這些現象往往讓家長更加緊張。

洪裕發說，發燒有助於提升免疫反應以對抗感染，如果沒有明顯不舒服，不必急著退燒，而且只要觀察小孩活動力尚佳、還可飲食，注意是否有危險症狀，就不需要頻繁帶小孩看醫師。

建議可以先透過常見退燒，包括物理退燒和藥物退燒。物理退燒（如散熱貼、冰枕、溫水擦拭）是輔助方式，目的是讓孩子覺得舒服，如果孩子因此更加不適，就應該停止，且物理退燒不能完全取代退燒藥。

而退燒藥物有乙醯胺基酚（acetaminophen）和布洛芬（ibuprofen），每6小時可以使用一次，要遵照醫囑使用退燒藥，不要同時使用兩種藥，或短時間內多次服用退燒藥，否則可能造成藥物過量，引發器官損傷。

洪裕發也提醒，建議可以留意「小於3個月的嬰兒發燒、退燒後活動力不佳、食慾很差、意識不清、抽搐、呼吸急促」等症狀，這些情況才有急迫就醫需要。

寶寶發燒先別慌　醫揭「6大危險徵兆」才需就醫

